الحساب الرسمي للدوري الفرنسي يعلق على احتفال زيزو

مصير 30 فريقًا معلقًا.. الجولة الأخيرة تشعل صراع التأهل في دوري أبطال أوروبا

علق الحساب الرسمي للدوري الفرنسي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على احتفال أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، بهدفه في شباك وادي دجلة.

وسجل زيزو الهدف الثاني للأهلي في شباك وادي دجلة، في اللقاء الذي أقيم أمس في الجولة الـ16 من الدوري المصري، وانتهى بفوز الأحمر بنتيجة 3-1.

ونشر حساب الدوري الفرنسي، صورة زيزو وهو يحتفل، ومعها صورة برادلي باركولا، مهاجم باريس سان جيرمان، وعلق: "من باريس إلى القاهرة".