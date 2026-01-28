مباريات الأمس
الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

الجونة

الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

بتروجت

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

كاراباج اجدام

الحساب الرسمي للدوري الفرنسي يعلق على احتفال زيزو

كتب : هند عواد

12:48 م 28/01/2026
  عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حساب الدوري الفرنسي يعلق على هدف زيزو (2)
  • عرض 6 صورة
    احتفال زيزو (5)
  • عرض 6 صورة
    زيزو (3)
  • عرض 6 صورة
    احتفال زيزو (3)
  • عرض 6 صورة
    حساب الدوري الفرنسي يعلق على هدف زيزو (1)

علق الحساب الرسمي للدوري الفرنسي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على احتفال أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، بهدفه في شباك وادي دجلة.

وسجل زيزو الهدف الثاني للأهلي في شباك وادي دجلة، في اللقاء الذي أقيم أمس في الجولة الـ16 من الدوري المصري، وانتهى بفوز الأحمر بنتيجة 3-1.

ونشر حساب الدوري الفرنسي، صورة زيزو وهو يحتفل، ومعها صورة برادلي باركولا، مهاجم باريس سان جيرمان، وعلق: "من باريس إلى القاهرة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو الأهلي الدوري الفرنسي برادلي باركولا

