هبوط أرضي في سموحة الجديدة بالإسكندرية.. والصرف الصحي تتدخل - صور

بدأت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، أعمال إصلاح هبوط أرضي مفاجئ بخط طرد سموحة الجديدة، وذلك في إطار جهود الشركة للحفاظ على كفاءة منظومة الصرف الصحي واستقرار الشبكات.

كانت غرفة عمليات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تلقت بلاغًا بوجود هبوط أرضي بمنطقة سموحة الجديدة بحي شرق، وانتقل على الفور فرق الطوارئ إلى موقع البلاغ.

وأوضح المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه جرى تأمين موقع الهبوط وبدء الأعمال الفنية اللازمة لإصلاح الخط، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأشار إلى أن الأعمال تُنفذ وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة، مع المتابعة الميدانية المستمرة من القيادات التنفيذية بالشركة، لضمان سرعة الإنجاز وعودة الوضع إلى طبيعته فور الانتهاء من الإصلاحات.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أنه يجري العمل على مدار الساعة من خلال فرق التشغيل والصيانة للتعامل الفوري مع أي طوارئ، في إطار حرصها على تقديم خدمة آمنة ومستقرة للمواطنين.