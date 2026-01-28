إعلان

هبوط أرضي في سموحة الجديدة بالإسكندرية.. والصرف الصحي تتدخل - صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

01:31 م 28/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    إصلاح هبوط أرضي في الإسكندرية (4)_5
  • عرض 6 صورة
    إصلاح هبوط أرضي في الإسكندرية (3)_4
  • عرض 6 صورة
    إصلاح هبوط أرضي في الإسكندرية (5)_6
  • عرض 6 صورة
    إصلاح هبوط أرضي في الإسكندرية (6)_7
  • عرض 6 صورة
    إصلاح هبوط أرضي في الإسكندرية (2)_3

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، أعمال إصلاح هبوط أرضي مفاجئ بخط طرد سموحة الجديدة، وذلك في إطار جهود الشركة للحفاظ على كفاءة منظومة الصرف الصحي واستقرار الشبكات.

كانت غرفة عمليات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تلقت بلاغًا بوجود هبوط أرضي بمنطقة سموحة الجديدة بحي شرق، وانتقل على الفور فرق الطوارئ إلى موقع البلاغ.

وأوضح المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه جرى تأمين موقع الهبوط وبدء الأعمال الفنية اللازمة لإصلاح الخط، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأشار إلى أن الأعمال تُنفذ وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة، مع المتابعة الميدانية المستمرة من القيادات التنفيذية بالشركة، لضمان سرعة الإنجاز وعودة الوضع إلى طبيعته فور الانتهاء من الإصلاحات.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أنه يجري العمل على مدار الساعة من خلال فرق التشغيل والصيانة للتعامل الفوري مع أي طوارئ، في إطار حرصها على تقديم خدمة آمنة ومستقرة للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هبوط أرضي سموحة الجديدة الصرف الصحي الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سقوط نادٍ صحي غير مرخص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع الخامس
حوادث وقضايا

سقوط نادٍ صحي غير مرخص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع الخامس
ماذا يعني تسجيل جامعة القاهرة "صفر سحب أبحاث علمية" خلال 2025؟
جامعات ومعاهد

ماذا يعني تسجيل جامعة القاهرة "صفر سحب أبحاث علمية" خلال 2025؟
1.5 مليون دولار و397 حجرا كريما.. ساعة أنانت أمباني الجديدة تثير الجدل
علاقات

1.5 مليون دولار و397 حجرا كريما.. ساعة أنانت أمباني الجديدة تثير الجدل
قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات
اقتصاد

قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات
الحساب الرسمي للدوري الفرنسي يعلق على احتفال زيزو
رياضة عربية وعالمية

الحساب الرسمي للدوري الفرنسي يعلق على احتفال زيزو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون