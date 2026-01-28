خلال 48 ساعة.. كاف يصدر قراراه بشأن عقوبات نهائي كأس أمم أفريقيا

أول تعليق من نادي باوك بعد مصرع 7 من مشجعيه

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، في بيان رسمي، خضوع لاعبه بابي ثياو وثنائي الفريق إسماعيلا سار وإليمان نداي، للتحقيق من جانب لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن أحداث نهائي أمم أفريقيا 2025.

وشهدت مباراة نهائي أمم أفريقيا 2025، النسخة التي توج بها منتخب السنغال، انسحاب لاعبي أسود التيرانجا اعتراضا على احتساب ركلة جزاء للمغرب، في الثواني الأخيرة من المباراة، قبل أن يعودوا للملعب مرة أخرى، ويهدر دياز ركلة الجزاء.

وقال الاتحاد السنغالي، في بيانه: " تُعلِمُ الجامعة السنغالية لكرة القدم (FSF) الرأيَ العام الوطني والدولي بأنها مثلت، يوم الثلاثاء 27 يناير 2026، أمام الهيئة التأديبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتأتي هذه الإجراءات على خلفية تقارير حكّام المباراة، وكذلك التحفّظات التي تقدّمت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عقب نهائي كأس أمم إفريقيا المغرب 2025".

وأضاف: "وفي هذا الإطار: تم الاستماع رسميًا إلى المدرب بابي ثياو، وكذلك اللاعبين إسماعيلا سار وإليمان نداي، حيث قدّموا دفوعهم، وقد قررت الهيئة التأديبية حجز الملف للمداولة، على أن يتم تبليغ القرار في أجل أقصاه ثمانٍ وأربعون (48) ساعة، وهو الأجل الذي حدّدته رئيسة الهيئة".

اقرأ أيضًا:

هل تلقى عرضا بـ 5 ملايين دولار؟.. مصدر يفجر مفاجأة بشأن رحيل بيزيرا

أول عربي يتأهل للمونديال.. 8 معلومات عن فريق سيدات الجيش الملكي المغربي