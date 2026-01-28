مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

كاراباج اجدام

جميع المباريات

إعلان

نجم الدوري الإنجليزي يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فريقه بدوري الأبطال

كتب : هند عواد

10:50 ص 28/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    تعرض لاعب توتنهام لحادث سير (1)
  • عرض 4 صورة
    ويلسون أودوبيرت وراندال كولو مواني
  • عرض 4 صورة
    تعرض لاعب توتنهام لحادث سير (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرض راندال كولو مواني، نجم توتنهام الإنجليزي، لحادث سير، قبل مباراة فريقه اليوم في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزي، أن سيارة راندال "كولو" من نوع فيراري، تعرضت لحادث، أثناء ذهابه إلى مطار ستانستيد بعد انتهاء التدريب استعداداً لرحلة إلى فرانكفورت.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيارة المهاجم الفرنسي تحطمت بعد انفجار أحد الإطارات، أثناء توجهه إلى مطار ستانستيد بعد انتهاء التدريب استعداداً لرحلة إلى فرانكفورت.

وكان ويلسون أودوبيرت، زميله في فريق توتنهام، في سيارة خلفه، الذي نجا دون أن يصاب بأذى، وتوقف للتأكد من سلامة مواطنه.

وعندما سئل مدرب توتنهام توماس فرانك، عما إذا كان كولو مواني وأودوبيرت في الحالة الذهنية المناسبة للعب، قال: "هذا هو فهمي المطلق لكل شيء".

اقرأ أيضًا:

هل تلقى عرضا بـ 5 ملايين دولار؟.. مصدر يفجر مفاجأة بشأن رحيل بيزيرا

أول عربي يتأهل للمونديال.. 8 معلومات عن فريق سيدات الجيش الملكي المغربي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تعرض راندال كولو مواني لحادث سير توتنهام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جاهزية عسكرية ورسائل متناقضة.. لماذا تؤجل واشنطن معركة الحسم مع إيران؟
شئون عربية و دولية

جاهزية عسكرية ورسائل متناقضة.. لماذا تؤجل واشنطن معركة الحسم مع إيران؟
سعر الذهب اليوم في مصر يسجل قمة قياسية جديدة ببداية التعاملات
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يسجل قمة قياسية جديدة ببداية التعاملات
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
مدارس

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
زينة تثير الجدل برسالة غامضة: "باركو لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته"
زووم

زينة تثير الجدل برسالة غامضة: "باركو لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته"
أحدث 20 صورة لتقدم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية
أخبار مصر

أحدث 20 صورة لتقدم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يسجل قمة قياسية جديدة ببداية التعاملات
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون