نجم الدوري الإنجليزي يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فريقه بدوري الأبطال

تعرض راندال كولو مواني، نجم توتنهام الإنجليزي، لحادث سير، قبل مباراة فريقه اليوم في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزي، أن سيارة راندال "كولو" من نوع فيراري، تعرضت لحادث، أثناء ذهابه إلى مطار ستانستيد بعد انتهاء التدريب استعداداً لرحلة إلى فرانكفورت.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيارة المهاجم الفرنسي تحطمت بعد انفجار أحد الإطارات، أثناء توجهه إلى مطار ستانستيد بعد انتهاء التدريب استعداداً لرحلة إلى فرانكفورت.

وكان ويلسون أودوبيرت، زميله في فريق توتنهام، في سيارة خلفه، الذي نجا دون أن يصاب بأذى، وتوقف للتأكد من سلامة مواطنه.

وعندما سئل مدرب توتنهام توماس فرانك، عما إذا كان كولو مواني وأودوبيرت في الحالة الذهنية المناسبة للعب، قال: "هذا هو فهمي المطلق لكل شيء".

