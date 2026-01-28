مباريات الأمس
مصير 30 فريقًا معلقًا.. الجولة الأخيرة تشعل صراع التأهل في دوري أبطال أوروبا

كتب : هند عواد

12:08 م 28/01/2026
    ترتيب دوري أبطال أوروبا
    توقعات مباريات دوري أبطال أوروبا
    محمد صلاح من مران ليفربول
    مران أرسنال

تقام مباريات الجولة الثامن والأخيرة من مباريات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، في العاشرة مساء اليوم، وتتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرةً إلى دور الستة عشر من البطولة، بينما تخوض الفرق الستة عشر التي تحتل المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين جولة فاصلة.

حسم الثنائي أرسنال وبايرن ميونيخ، تأهلهما إلى الدوري المقبل، بضمان أحد المراكز الثمانية الأولى، فيما تم إقصاء الرباعي آينتراخت فرانكفورت، وسلافيا براج، وفياريال، وكيرات ألماتي، وهذا يعني أن مصير 30 فريقاً من أصل 36 لا يزال معلقاً.

توقعات مباريات الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا

توقع جهاز الكمبيوتر العملاق Opta ، نتائج مباريات الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وحقق باريس سان جيرمان لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد فوزه على إنتر ميلان بخماسية نظيفة في المباراة النهائية، ويواجه اليوم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

سيضمن الفائز في هذه المباراة على الأرجح إنهاء الموسم ضمن المراكز الثمانية الأولى، بينما سيكتفي الخاسر بالمشاركة في الملحق، وفي حال التعادل، قد يخرج الفريقان من المراكز الثمانية الأولى في الجولة الأخيرة.

ويُعتبر باريس سان جيرمان المرشح الأوفر حظًا للفوز بالنقاط الثلاث وفقًا لبيانات حاسوب أوبتا، إذ حقق عملاق الدوري الفرنسي الفوز بنسبة 61.4%، أما نيوكاسل، فقد حقق فوزًا بنسبة 18.8%، بينما انتهت المباراة بالتعادل في 19.8% منها.

ويحتل برشلونة المركز التاسع بفارق الأهداف في الوقت الحالي، لكنه يواجه مباراة سهلة على أرضه ضد كوبنهاجن، ويكفي الفوز على الأرجح للتأهل إلى المراكز الثمانية الأولى، لكنهم سيحتاجون أيضاً إلى تسجيل المزيد من الأهداف.

ويُعتبر الفوز مرجحاً جداً لفريق الدوري الإسباني استناداً إلى توقعات حاسوب أوبتا العملاق، فقد حصدوا النقاط الثلاث في 78.5% من عمليات المحاكاة قبل المباراة، بينما يحتاج الدنماركيون إلى النقاط للتأهل إلى الأدوار الإقصائية، لكن وصلت نسبة فوزهم 8.7% فقط من عمليات المحاكاة.

ولا يزال يُنظر إلى مانشستر سيتي على أنه الأقرب بنسبة 61.2% للتأهل إلى دور الثمانية والتأهل مباشرة إلى دور الـ16، مقارنة بنسبة 38.8% لصالح جالطة سراي.

دوري أبطال أوروبا من أكثر نادي حقق دوري أبطال أوروبا ترتيب دوري أبطال أوروبا للرجال دوري المجموعات دوري أبطال أوروبا 2026

