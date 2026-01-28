مباريات الأمس
دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

نابولي

- -
22:00

تشيلسي

الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

بتروجت

جميع المباريات

أرني سلوت يحقق رقما قياسيا مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

كتب : هند عواد

02:22 م 28/01/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أرني سلوت مدرب ليفربول (1)
  • عرض 9 صورة
    أرني سلوت مدرب ليفربول (3)
  • عرض 9 صورة
    أرني سلوت مدرب ليفربول (2)
  • عرض 9 صورة
    جوارديولا وأرني سلوت (1)
  • عرض 9 صورة
    جوارديولا وأرني سلوت (2)
  • عرض 9 صورة
    أرني سلوت مدرب ليفربول (5)
  • عرض 9 صورة
    أرني سلوت مدرب ليفربول (6)
  • عرض 9 صورة
    أرني سلوت

حقق الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، رقما قياسيا للريدز في دوري أبطال أوروبا، وذلك منذ توليه تدريب الفريق عام 2024.

وذكر موقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات، أنه منذ تولى أرني سلوت تدريب ليفربول عام 2024، أصبح الريدز الفريق صاحب أعلى نسبة فوز في دوري أبطال أوروبا (76.5%)، إذ فازوا في 13 مباراة من أصل 17 مباراة أوروبية تحت قيادة المدرب الهولندي.

ويستضيف ليفربول نظيره كاراباخ، في العاشرة مساء اليوم، على ملعب "أنفيلد"، في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

أرني سلوت ليفربول رقم قياسي لأرني سلوت دوري أبطال أوروبا

