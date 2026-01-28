أرني سلوت يحقق رقما قياسيا مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

مصير 30 فريقًا معلقًا.. الجولة الأخيرة تشعل صراع التأهل في دوري أبطال أوروبا

حقق الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، رقما قياسيا للريدز في دوري أبطال أوروبا، وذلك منذ توليه تدريب الفريق عام 2024.

وذكر موقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات، أنه منذ تولى أرني سلوت تدريب ليفربول عام 2024، أصبح الريدز الفريق صاحب أعلى نسبة فوز في دوري أبطال أوروبا (76.5%)، إذ فازوا في 13 مباراة من أصل 17 مباراة أوروبية تحت قيادة المدرب الهولندي.

ويستضيف ليفربول نظيره كاراباخ، في العاشرة مساء اليوم، على ملعب "أنفيلد"، في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

