تهنئة خفية.. جدل نهائي أمم أفريقيا 2025 لا يزال مستمرًا

كتب : مصراوي

10:00 ص 28/01/2026
كتبت-هند عواد:

ما زال الجدل حول نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، مستمرا، وذلك بعد مرور 10 أيام على اللقاء، الذي شهد حالات جدلية، أبرزها انسحاب لاعبي السنغال، قبل عودتهم من جديد إلى الملعب، وإهدار إبراهيم دياز لاعب منتخب المغرب، لركلة جزاء حاسمة، كانت قد تحسم اللقب لمنتخب بلاده.

وهنأ الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" منتخب السنغال بعد تتويجه بكأس الأمم الأفريقية، لكن جاءت التهنئة عبر حسابه الشخصي، مما أثار المزيد من الجدل.

وكان المعلق الجزائري حفيظ دراجي، انتقد عدم تهنئة الاتحاد الأفريقي للسنغال، وكتب: "موقعا الكاف والفيفا فلا يزالان في إجازة، ولم ينشرا إلى حد الآن أي تهنئة رسمية للمنتخب السنغالي المتوّج، في سابقة تثير أكثر من علامة استفهام".

وكتب موتسيبي عبر صفحته الشخصية بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "مبروك للسنغال فوزها بكأس الأمم الأفريقية المغرب 2025. لقد بذل منتخب المغرب جهدًا كبيرًا".

مباراة المغرب والسنغال نهائي أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية

