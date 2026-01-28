إعلان

حبس زوجة أب عذبت طفلًا حتى فقد النطق بالفيوم

كتب : حسين فتحي

11:37 ص 28/01/2026

الطفل سيد أحمد ضحية زوجة والده بالفيوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت نيابة مركز الفيوم، فجر اليوم الأربعاء، حبس المدعوة "غادة. س. ص" على خلفية اتهامها بتعذيب ابن زوجها، الطفل "سيد" (14 عاماً)، بطرق وحشية في قرية "تلات"، مستغلة غياب زوجها للعمل بمنطقة المزارع على طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي.

البداية كانت ببلاغ تلقاه اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، من العميد محمود أبو بكر مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، يفيد باستغاثة أهالي قرية "تلات" لإنقاذ طفل يتعرض لتعذيب بشع.

وانتقل العقيد معتز اللواج، مفتش المباحث، لإلقاء القبض على المتهمة، التي اعترفت بجريمتها وقامت بتمثيل كيفية تعذيب الطفل بلسعات أعقاب السجائر والضرب المبرح بالعصي وخراطيم البلاستيك، وتستمر التحقيقات في القضية رقم 2278.

يروي "أشرف المصري"، عم الطفل، مأساة ابن أخيه الذي فقد والدته منذ 7 سنوات، قائلاً: "على مدار 5 سنوات، تحولت زوجة الأب إلى جلاد يبتكر فنون الترويع؛ حرمته من التعليم، ومنعت عنه الطعام ليرقب طفليها وهما يأكلان، حتى تحول الطفل إلى شبح وانعقد لسانه عن الكلام من هول الصدمة النفسية، فصارت ندوب جسده هي لسان حاله المستغيث".

لم يكن لإنقاذ "سيد" أن يتم لولا يقظة الجارة "آية سيد"، التي كشفت تفاصيل الواقعة تروي الجارة: "كانت زوجة الأب تجبر الطفل على رعاية الطيور وغسل الأطباق وحمل طفلها الصغير، وتجبره على النوم فوق الأرض الخرسانية دون غطاء محتضناً (مقشة)، وعندما حاولت نصحها واجهتني بسيل من البذاءات".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حبس زوجة أب تعذيب طفل الفيوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
مدارس

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
قرار قضائي بشأن اتهام إعلامي بسب وقذف بدرية طلبة
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن اتهام إعلامي بسب وقذف بدرية طلبة
سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
أحدث 20 صورة لتقدم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية
أخبار مصر

أحدث 20 صورة لتقدم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية
قبل الإعلان الرسمي.. بتروجيت يودّع صفقة الأهلي الجديدة
رياضة محلية

قبل الإعلان الرسمي.. بتروجيت يودّع صفقة الأهلي الجديدة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يسجل قمة قياسية جديدة ببداية التعاملات
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون