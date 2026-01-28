أول تعليق من نادي باوك بعد مصرع 7 من مشجعيه

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم في بيان رسمي، المثول لجلسة تحقيق أمس الثلاثاء الموافق 27 يناير الجاري، أمام اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأفريقي، للتحقيق في أحداث مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 أمام المغرب.

وذكر الاتحاد السنغالي لكرة القدم في بيان رسمي، أن اللجنة التأديبية بالاتحاد الأفريقية، ناقشت الدعوة المقدمة من جانب الاتحاد المغربي لكرة القدم،عقب أحداث نهائي أمم أفريقيا 2025، أن الأمين العام والمستشار القانوني سيدو دياني هو الذي مثل الاتحاد السنغال أمام اللجنة.

وأشار الاتحاد السنغالي في بيانه، أن تم الاستماع إلى المدير الفني للفريق بابي ثياو وثنائي المنتخب إسماعيلا سار وإليمان ندايي، أمس أمام اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأفريقي أيضًا.

وأوضح الاتحاد السنغالي، أن القضية تم حجزها للمداولة ومن المقرر أن يتم إخطار الطرفين بالموقف بالقرار النهائي، بعد 48 ساعة.

وشهدت المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، التي جمعت بين منتخب السنغال ونظيره المغربي، العديد من الأحداث المثيرة للجدل، حيث احتسب الحكم ركلة جزاء على أسود التيرانجا في الدقيقة 8+90 من الوقت بدل الضائع، وسط اعتراضات قوية من لاعبي السنغال.

وعقب احتساب الحكم ركلة الجزاء، خرج لاعبي المنتخب السنغالي من أرضية الملعب رافضين استكمال اللقاء، قبل أن يعودوا مرة آخرى، بعدما تحدث معهما نجم المنتخب ساديو ماني، الذي صمم على استكمال منتخب بلاده المباراة.

والجدير بالذكر أن منتخب السنغال، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب المغرب، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم 18 يناير الجاري.

