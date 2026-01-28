مباريات الأمس
ستوري نجوم كرة القدم.. صلاح في مران ليفربول.. وتأهيل ثنائي الزمالك

كتب : مصراوي

01:00 ص 28/01/2026
  عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    أبناء رونالدو يحتفلون بعيد ميلاد جورجينا
  • عرض 14 صورة
    حسن قداح يحتفب بعيد ميلاد أحمد الأحمر
  • عرض 14 صورة
    أحمد الشناوي في مران بيراميدز
  • عرض 14 صورة
    دونجا يواصل التأهيل
  • عرض 14 صورة
    كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاد صديقته جورجينا
  • عرض 14 صورة
    رامي نصوحي يحتفل بعيد ميلاد أحمد الأحمر
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح في مران ليفربول
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح في مران ليفربول3
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح في مران ليفربول1
  • عرض 14 صورة
    محمود جهاد يواصل التأهيل
  • عرض 14 صورة
    ناصر منسي بتي شيرت الزمالك بعد أنباء رحيله عن الفريق
  • عرض 14 صورة
    ياسمين نوح آدم تنشر صورتها مع والدها
  • عرض 14 صورة
    يحيى الدرع يحتفل بعيد ميلاد أحمد الأحمر

كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 13 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

احتفل ثنائي منتخب مصر، حسن قداح ويحيى الدرع، بعيد ميلاد أحمد الأحمر نجم الزمالك، وكتب الأول: "كل سنة وأنت طيب يا أسطورة"، وأضاف الثاني: "كل سنة وأنت الأسطورة"، كما نشر رامي نصوحي، عضو مجلس إدارة الزمالك، صورة الأحمر، وكتب: "كل سنة وأنت طيب يا أسطورة".

احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، بعيد ميلاد صديقته جورجينا، وكتب: "عيد ميلاد سعيد لامرأة حياتي".

ويواصل ثنائي الزمالك، نبيل دونجا ومحمود جهاد، تأهيلهما، إذ نشرا صورتهما عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابهما الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء المران.

ونشرت ياسمين نوح آدم، لاعبة طائرة الزمالك السابقة، صورتها مع والدها الراحل نوح آدم، نجم الأبيض السابق.

وشارك محمد صلاح صورا له من مران ليفربول، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

نجوم الكرة محمد صلاح ناصر منسي رونالدو

