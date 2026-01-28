ستوري نجوم كرة القدم.. صلاح في مران ليفربول.. وتأهيل ثنائي الزمالك

منتخب مصر إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا لليد بعد الفوز على نيجيريا

كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 13 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

احتفل ثنائي منتخب مصر، حسن قداح ويحيى الدرع، بعيد ميلاد أحمد الأحمر نجم الزمالك، وكتب الأول: "كل سنة وأنت طيب يا أسطورة"، وأضاف الثاني: "كل سنة وأنت الأسطورة"، كما نشر رامي نصوحي، عضو مجلس إدارة الزمالك، صورة الأحمر، وكتب: "كل سنة وأنت طيب يا أسطورة".

احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، بعيد ميلاد صديقته جورجينا، وكتب: "عيد ميلاد سعيد لامرأة حياتي".

ويواصل ثنائي الزمالك، نبيل دونجا ومحمود جهاد، تأهيلهما، إذ نشرا صورتهما عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابهما الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء المران.

ونشرت ياسمين نوح آدم، لاعبة طائرة الزمالك السابقة، صورتها مع والدها الراحل نوح آدم، نجم الأبيض السابق.

وشارك محمد صلاح صورا له من مران ليفربول، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".