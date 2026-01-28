مباريات الأمس
دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

الجونة

جميع المباريات

"دوري مصري وسعودي".. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

كتب : مصراوي

05:42 ص 28/01/2026

كرة قدم

تقام اليوم الأربعاء الموافق 28 يناير الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، من بينهم إقامة الكثير من مباريات دوري أبطال أوروبا.

كما تقام اليوم مباراة بين الزمالك ونظيره بتروجيت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال 16 ببطولة الدوري المصري.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري

الزمالك ضد بتروجيت، 5 مساءً، "أون سبورت 1"

المصري ضد سيراميكا كليوباترا، 8 مساءً، "أون سبورت"

بيراميدز ضد الجونة، 8 مساءً، "أون سبورت"

دوري أبطال أوروبا

سان جيلوز ضد أتالانتا، 10 مساءً، "بي إن سبورتس إكسترا 9"

بافوس ضد سلافيا براجا، 10 مساءً، "بي إن سبورت 2"

نابولي ضد تشيلسي، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 8"

كلوب بروج ضد مارسيليا، 10 مساءً، "بي إن سبورتس إكسترا 3"

بنفيكا ضد ريال مدريد، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 4"

باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 1"

إيندهوفن ضد بايرن ميونخ، 10 مساءً، "بي إن سبورتس إكسترا 4"

موناكو ضد يوفنتوس، 10 مساءً، "بي إن سبورتس إكسترا 2"

فرانكفورت ضد توتنهام، 10 مساءً، "بي إن سبورتس إكسترا 1"

باير ليفركوزن ضد فياريال، 10 مساءً، "بي إن سبورتس إكسترا 7"

بوروسيا دورتموند ضد إنتر ميلان، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 7"

أياكس ضد أولمبياكوس، 10 مساءً، "بي إن سبورتس إكسترا 8"

أتليتكو مدريد ضد بودو جيليمت، 10 مساءً، "بي إن سبورتس إكسترا 5"

أتليتك بلباو ضد سبورتنج لشبونة، 10 مساءً، "بي إن سبورتس إكسترا 6"

برشلونة ضد كوبنهاجن، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 3"

مان سيتي ضد جالاتا سراي، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 5"

ليفربول ضد كاراباج أجدام، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 6"

أرسنال ضد كيرات ألماتي، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 9"

الدوري السعودي للمحترفين

النجمة ضد الرياض، 5.20 دقيقة مساءً، "الثمانية"

الفيحاء ضد الخليج، 7.30 مساءً، "الثمانية"

الأهلي ضد الاتفاق، 7.30 مساءً، "الثمانية

دوري أبطال أوروبا مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الزمالك وبتروجيت موعد مباراة الزمالك الدوري المصري

