محافظ الدقهلية يتفقد سوق طلخا الحضاري قبل افتتاحه

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأربعاء، سوق مدينة طلخا الحضاري، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والوقوف على آخر المستجدات، يرافقه إسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، ومحمد أنور وأمل حمدي نواب رئيس المدينة.

وخلال جولته، شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تسكين جميع الباعة وفقًا للجدول الزمني المحدد، تمهيدًا لتشغيله بشكل كامل في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن السوق يأتي في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024 / 2025، والتي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنظيم حركة التجارة الداخلية.

وكلف محافظ الدقهلية، رئيس مركز ومدينة طلخا بالانتهاء من تسكين السوق، واستمرار شن حملات رفع الإشغالات من شوارع المدينة خاصة على طريق بلقاس ومنع عودة الباعة الجائلين للشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية.

وأكد المحافظ أن إنشاء السوق الحضاري بطلخا يهدف إلى توفير مواقع مناسبة للباعة الجائلين داخل نطاق منظم وآمن، بما يسهم في القضاء على الظواهر العشوائية بالشوارع الرئيسية وتسهيل حركة المرور، فضلًا عن توفير بيئة صحية تضمن سلامة تداول السلع الغذائية ومتابعة أسعارها بشكل دوري.

يذكر أن السوق يشمل 84 محلاً تجارياً تم تخصيصها لتوفير أماكن آمنة ومنظمة للباعة الجائلين لعرض منتجاتهم بشكل لائق، بما يسهم في القضاء على المظاهر العشوائية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومقام على مساحة نحو 2880 مترًا مربعًا، ويضم أنشطة متعددة تشمل الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية والمنتجات المتنوعة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين، ودعم جهود الدولة في تحسين الصورة البصرية والحفاظ على المظهر الحضاري لمدن محافظة الدقهلية.