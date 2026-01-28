إعلان

الداخلية تكشف ملابسات قفز طالبة من ميكروباص أثناء سيره بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

11:50 ص 28/01/2026

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام طالبة بالقفز من سيارة "ميكروباص" أثناء سيرها، ما أسفر عن إصابتها بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 26 الجاري ورد بلاغ إلى قسم شرطة أول المنتزه من إحدى المستشفيات باستقبال طالبة مصابة بجروح وكسور، ومقيمة بدائرة القسم. وبسؤال والدها، أفاد بأنه أثناء استقلال نجلته سيارة الميكروباص في طريقها إلى مدرستها، قامت بالقفز من السيارة أثناء سيرها نتيجة قيادة السائق برعونة، مما أدى إلى إصابتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وتبين أنه لا يحمل رخصة قيادة. وبمواجهته، اعترف بأن الطالبة قامت بالقفز من السيارة أثناء سيرها، كما اعترف بانصرافه من المكان عقب وصول سيارة الإسعاف.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، ولا يزال التحقيق جارٍ لاستكمال كافة الإجراءات.

