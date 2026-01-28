إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يسجل قمة قياسية جديدة ببداية التعاملات

كتب : أحمد الخطيب

10:09 ص 28/01/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 95 جنيهًا، محققًا قمة قياسية جديدة، ببداية تعاملات الأربعاء 28-1-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4580 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5888 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6870 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7851 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 54960 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78510 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 244166 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 392550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.95% إلى نحو 5281 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

