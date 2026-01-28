إعلان

بهذه الطريقة.. مي عز الدين تحتفل بعيد ميلاد زوجها والأخير يرد: "حبيبة جوزك"

كتب : سهيلة أسامة

11:29 ص 28/01/2026
    مي عز الدين وزوجها

احتفلت الفنانة مي عز الدين بعيد ميلاد زوجها أحمد تيمور، وشاركت جمهورها صورًا تجمعهما أثناء زيارتهما للأهرامات.

ونشرت مي الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "كل سنة وإنت طيب وجنبي، ونِسي وحبي، وعوض ربنا ليا"، ليرد عليها قائلًا: "وإنتي طيبة ومبسوطة وجنبي يا حبيبة جوزك".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت أبرزها: "ربنا يخليكم لبعض"، "كل سنة وإنتوا طيبين"، "أحلى وأجمل ثنائي"، "ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض"، "قمرات ما شاء الله"، "ربنا يحرسكم من العين".

يُذكر أن الفنانة مي عز الدين احتفلت بزفافها على دكتور أحمد تيمور في نوفمبر الماضي.

