سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:13 ص 28/01/2026

سعر الدولار

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 28-1-2026، بينما ارتفع في بنك قناة السويس، فيما استقر في 8 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47 جنيهًا للشراء، و47.1 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47 جنيهًا للشراء، و47.1 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47 جنيهًا للشراء، و47.1 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47 جنيهًا للشراء، و47.1 جنيه للبيع.

بنك البركة: 46.95 جنيه للشراء، و47.05 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 46.95 جنيه للشراء، و47.05 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47 جنيهًا للشراء، و47.1 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47 جنيهًا للشراء، و47.1 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.03 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و47.12 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

