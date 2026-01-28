قرار قضائي بشأن اتهام إعلامي بسب وقذف بدرية طلبة

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة الإعلامي "أ. ر"، المتهم بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 4 فبراير.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 357 لسنة 2025، لاتهامه بارتكاب جرائم سب وقذف، وتعمد إزعاج ومضايقة الفنانة بدرية طلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قذف المجني عليها، بدرية طلبة، عن طريق النشر، بأن أسند إليها عبارات وألفاظًا من شأنها، حال صحتها، أن توجب عقابها قانونًا أو تُعرّضها للاحتقار بين أبناء وطنها، وذلك عبر موقع "يوتيوب".

وأضافت التحقيقات أن المتهم سبّ المجني عليها بطريق النشر، مستخدمًا ألفاظًا خادشة للشرف والاعتبار، إلى جانب تعمده إزعاجها ومضايقتها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.