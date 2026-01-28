إعلان

قرار قضائي بشأن اتهام إعلامي بسب وقذف بدرية طلبة

كتب : أحمد عادل

11:46 ص 28/01/2026

الفنانة بدرية طلبة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة الإعلامي "أ. ر"، المتهم بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 4 فبراير.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 357 لسنة 2025، لاتهامه بارتكاب جرائم سب وقذف، وتعمد إزعاج ومضايقة الفنانة بدرية طلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قذف المجني عليها، بدرية طلبة، عن طريق النشر، بأن أسند إليها عبارات وألفاظًا من شأنها، حال صحتها، أن توجب عقابها قانونًا أو تُعرّضها للاحتقار بين أبناء وطنها، وذلك عبر موقع "يوتيوب".

وأضافت التحقيقات أن المتهم سبّ المجني عليها بطريق النشر، مستخدمًا ألفاظًا خادشة للشرف والاعتبار، إلى جانب تعمده إزعاجها ومضايقتها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الفنانة بدرية طلبة منصات التواصل الاجتماعي المحاكمة الجنائية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سر إعادة طرح أغنية شيرين عبدالوهاب "اللي يقابل حبيبي"
زووم

سر إعادة طرح أغنية شيرين عبدالوهاب "اللي يقابل حبيبي"
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
مدارس

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
تنسيق مصري- هولندي في ملف المياه والمناخ على هامش اجتماع الأمم المتحدة
أخبار مصر

تنسيق مصري- هولندي في ملف المياه والمناخ على هامش اجتماع الأمم المتحدة
قرار قضائي بشأن اتهام إعلامي بسب وقذف بدرية طلبة
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن اتهام إعلامي بسب وقذف بدرية طلبة
أحدث 20 صورة لتقدم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية
أخبار مصر

أحدث 20 صورة لتقدم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يسجل قمة قياسية جديدة ببداية التعاملات
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون