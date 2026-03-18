أعلن البرتغالي سيرجيو كونسيساو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، التشكيل الرسمي لفريقه استعداداً لمواجهة الخلود، في إطار منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.



وكان الاتحاد توج بلقب النسخة الماضية، بعدما تفوق على القادسية الذي ودع منافسات الموسم الحالي.



تشكيل الاتحاد الرسمي أمام الخلود

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: ميتاي، كادش، دانيلو بيريرا، مهند الشنقيطي

خط الوسط: فابينيو، حسام عوار، محمدو دومبيا

خط الهجوم: روجر، يوسف النصيري، ستيفن بيرجوين



موعد مباراة الاتحاد والخلود

وتقام مباراة الاتحاد والخلود اليوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026، على ملعب نادي الحزم، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



القناة الناقلة لمباراة الخلود واتحاد جدة



تذاع المباراة بشكل حصري عبر مجموعة قنوات ثمانية، الناقل الحصري للمسابقات السعودية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

