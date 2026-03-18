رسميًا.. إلغاء مباراة مصر واسبانيا الودية

شهدت استعدادات منتخب مصر لبطولة كأس العالم 2026 تطورًا جديدًا، بعد إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة أمام منتخب إسبانيا خلال معسكر مارس.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت اتفاق منتخب مصر على خوض مباراة ودية مع إسبانيا، وذلك في معسكر مارس، استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026.

مدير منتخب مصر يعلن إلغاء مباراة مصر وإسبانيا

أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول، في تصريحات لمصراوي، إلغاء مباراة مصر وإسبانيا الودية التي كان مقرر إقامتها في معسكر الفراعنة المقبل.

موعد مباراة مصر والسعودية الودية

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب السعودية، وديًا يوم 27 من شهر مارس الجاري، وذلك في مدينة جدة.

إقرأ أيضًا:

