إعلان

أمريكا: طائرة مسيرة تُسقط طردا به سكاكين ومواد أخرى داخل سجن في نيويورك

كتب : مصراوي

12:17 ص 19/03/2026

طائرة مسيرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نيويورك (أ ب)

قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الأربعاء، إن طائرة مسيرة حلقت فوق سجن في شمال ولاية نيويورك بعد منتصف ليل السبت الماضي وألقت طردا يحتوي على سكاكين وهاتفا محمولا وعصابات رأس وآلتي حلاقة ومادة خضراء مورقة بين وحدتي مبيت داخل السجن.

وقام العاملون على الفور بالتقاط الطرد بعد اكتشاف الطائرة المسيرة وهي تحلق فوق منشأة مارسي الإصلاحية في الساعة 1 صباحا بالتوقيت المحلي يوم السبت الماضي. ويحاول المحققون تحديد الجهة المسؤولة عن الحادث، وفقا لإدارة الإصلاحيات والإشراف المجتمعي بولاية نيويورك.

وتضمن الطرد سكاكين مزدوجة الحافة بطول 8 بوصات (20 سنتيمترا)، وما يزيد عن رطل واحد (حوالي 530 جراما) من المادة الخضراء المورقة غير المحددة ملفوفة في بلاستيك شفاف وبالونات.

وأشارت إدارة الإصلاحيات والإشراف المجتمعي إلى أن الطرد تضمن أيضا خمس قطع من الأوراق "مشبعة بمواد كيميائية مخدرة"، بالإضافة إلى شواحن وإكسسوارات لآلتي الحلاقة.

وتم ضبط الطائرة المسيرة خارج السجن، الذي يبعد نحو 180 ميلا (290 كيلومترا) شمال غرب مدينة نيويورك.

وكان الطرد يحتوي على أسلاك بارزة منه، مما دفع فرقة لإبطال مفعول القنابل للتدخل للتأكد من أنه لا يشكل تهديدا فوريا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نيويورك أمريكا طائرة مسيرة سجن أمريكي

إعلان

إعلان

