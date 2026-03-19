قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى إن الحرب الدائرة على إيران، سواء من الولايات المتحدة أو إسرائيل، تبرز الحاجة لفهم العقلية الإيرانية وكيفية تفكير النظام الحاكم منذ عام 1979 حتى اليوم.

وأشار "عيسى" خلال فيديو نشره عبر قناته الرسمية على يوتيوب، إلى أن قراءة مذكرات وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف (2013-2021)، بعنوان صمود الدبلوماسية، تكشف الكثير عن السياسة الإيرانية، خصوصًا العدوانية تجاه دول الخليج والعالم العربي، رغم أن المذكرات لا تتناول محاسبة النظام مباشرة.

وأكد الكاتب الصحفي، أن ظريف، رغم دوره كوزير خارجية ومفاوض على الاتفاق النووي، يكشف التناقض والتهور والإصرار على أهداف النظام، موضحًا أن هذا المنهج هو ما يحكم إيران: طموحات عالية تتجاوز الواقع والقدرات، وتعتمد على الانتحارية السياسية.

وأضاف أن النظام الإيراني لا يمتلك وكلاء حقيقيين في المنطقة، وإنما يعتمد على أذرعه المسلحة وتنظيماته، مثل حزب الله، الحوثيين، وحماس، معتمداً على تدخل مباشر من الحرس الثوري والمرشد الأعلى علي خامنئي في اتخاذ القرارات الكبرى.

وأشار إبراهيم عيسى إلى أن النظام يتعامل مع الخليج العربي باعتباره فناءً خلفيًا لإظهار قوته، مستعرضًا انعكاسات سياساته على قطر وسوريا، وعلاقاته المعقدة مع تركيا، ورفضه أي تسوية أو تنازل.

وأوضح الإعلامي أن المذكرات تكشف طبيعة إيران العدوانية، ونزوعها للانتحارية السياسية، وغرورها السياسي، إذ يظل النظام يعيش في فقاعة من الأوهام والطموحات غير الواقعية، غير مبالٍ بالخسائر، ومتمسكاً بفكرة الانتصار الوهمي رغم الهزائم العسكرية والاقتصادية.

واختتم الإعلامي إبراهيم عيسى، تحليله بالتأكيد على أن هذه القراءة ضرورية لفهم موازين القوى في المنطقة، ومخاطر السياسات الإيرانية القائمة على العدوانية والعناد، والتي قد تقود المنطقة إلى صراعات مستمرة إذا لم يتم التعامل معها بحكمة ووعي دبلوماسي.







