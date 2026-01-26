مباريات الأمس
بعد صفقة برشلونة.. لاعب جديد من الأهلي يقترب من الدوري الإسباني

كتب : محمد عبد الهادي

05:10 م 26/01/2026 تعديل في 05:30 م
مع اقتراب إعلان إنتقال حمزة عبدالكريم لبرشلونة، تردد في الساعات الماضية أنباء قوية عن رغبة أحد أندية الدوري الإسباني بالقسم الثاني من ضم لاعب جديد بالأهلي.

وكشف مصدر بالأهلي لمصراوي، أن نادي ريال راسينج الناشط بدوري الدرجة الثانية الإسباني، استفسر عن إمكانية ضم لاعب شباب النادي الأهلي بلال عطية.

وأوضح المصدر أن عرض راسينج لا يتضمن أي قيمة مالية، بل استفسار عن امكانية التفريط في خدماته وتحديد المبالغ والشروط المالية المطلوبة، ومن المفترض أن يرد الأهلي خلال 24 ساعة.

ويقضي بلال عطية فترة معايشة بالفترة الجارية مع فريق نادي هانوفر الألماني، ومن المنتظر أن يحسم موقفه خلال الساعات القادمة.

بلال عطية الأهلي الدوري الإسباني نادي ريال راسينج

