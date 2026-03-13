أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، الخميس، إطلاق الموجة الصاروخية رقم 43 ضمن عملية "الوعد الصادق 4"، مؤكدة استخدام رؤوس حربية ثقيلة لضرب أهدافها بدقة.

وأوضح البيان، أن هذه الموجة شهدت استخدام صواريخ خرمشهر المزودة برأس حربي يزن طنين، إضافة إلى صواريخ عماد وخيبر شكن برؤوس حربية تزن طنا واحدا.

تقنيات الموجة الصاروخية للحرس الثوري ال 42

وفي وقت سابق من يوم الخميس، كشف الحرس الثوري عن تفاصيل الموجة 42 من العملية، التي نُفذت تحت نداء "لبيك يا خامنئي" إحياء لذكرى شهداء حرب رمضان.

وأفاد البيان، بأن هذه المرحلة أُهديت إلى المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي وعائلته، وشهدت إطلاق تشكيلة من الصواريخ الثقيلة.

وشملت الموجة الصاروخية للحرس الثوري الـ 42 صواريخ من طراز عماد، وقدر، وخيبر شكن، وفتاح، إلى جانب طائرات مسيرة انتحارية.

واستهدفت الموجة، قلب تل أبيب وعددا من القواعد التابعة للجيش الأمريكي في المنطقة.

أهداف الموجة الصاروخية للحرس الثوري الـ41

وقبل ذلك، أعلنت العلاقات العامة تنفيذ الموجة الصاروخية للحرس الثوري رقم 41 برمز "إلى بيت المقدس"، حيث أطلقت أكثر من 10 صواريخ ثقيلة من نوع خرمشهر وقدر متعددة الرؤوس، وصواريخ خيبر شكن برؤوس تزن طنا، وصواريخ فتاح الفرط صوتية.

واستهدفت هذه الموجة موقع تجمع القوات الأمريكية في طريق الشيخ زايد، ومكان تواجد القوات في مطار أحمد الجابر بصواريخ فتاح الفرط صوتية.

وشمل القصف مقر مشاة البحرية الأمريكية في قاعدة الظفرة، والقواعد الأمريكية المتنقلة في العراق، وتل أبيب بتشكيلة كاملة من الصواريخ الثقيلة.

وأكد الحرس الثوري في ختام بياناته أنه يمسك بزمام المبادرة في الميدان خلال هذه المرحلة من الحرب، مشددا على أنه سيرد على تحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي والقوات الأمريكية بأي مستوى كان ودون رحمة، لضمان تحقيق أهداف الثورة في المنطقة.