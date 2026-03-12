منعاً لإهدار الوقت.. 4 قواعد جديدة في كأس العالم 2026.. ماهي؟

مدرب بيراميدز: نلعب من أجل الفوز في الرباط وتكرار إنجاز الموسم الماضي

كشفت وكالة رويترز أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يسعى لتطبيق مجموعة من التعديلات على قوانين كرة القدم من أجل الحد من ظاهرة إهدار الوقت وتحسين إيقاع المباريات خلال بطولة كأس العالم القبلة 2026.



وبحسب الوكالة فإن الإجراءات الجديدة تركز على أبرز أسباب تعطل اللعب في كرة القدم الحديثة، مثل بطء عمليات التبديل والتوقفات الطبية الطويلة، إضافة إلى استئناف اللعب بعد الكرات الثابتة التي تستغرق وقتاً أطول من اللازم.



وأشارت أن السنوات الأخيرة شهدت محاولات من جانب الهيئات الكروية لإيجاد طرق تضمن استمرار إيقاع المباريات ومنع الفرق من إبطاء اللعب عمداً، خاصة في الدقائق الأخيرة عندما تحاول الحفاظ على تقدمها في النتيجة.



وأوضحت وكالة رويترز أن القواعد الجديدة تهدف إلى تقليص هذه الأساليب، مع الحفاظ على مرونة الحكم في التعامل مع الإصابات والقرارات المهمة داخل الملعب.



ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز التغييرات المقترحة للحد من ظاهرة إهدار الوقت:



أولأً سرعة خروج اللاعب المستبدل من أرض الملعب، فوفقاً لما نقلته رويترز سيكون على اللاعب الذي يتم استبداله مغادرة الملعب خلال 10 ثوانٍ فقط، وفي حال عدم الالتزام بهذه المدة يتم اعتبار الأمر نوعاً من إهدار الوقت وهو ما يعرض اللاعب أو فريقه لإجراءات تأديبية.



ثانياً: التوقفات الطبية داخل الملعب، فبحسب القواعد الجديدة سيتعين على اللاعب الذي يطلب العلاج داخل أرضية الملعب البقاء خارجها لمدة دقيقة واحدة على الأقل قبل السماح له بالعودة إلى اللعب، ما لم يقرر الحكم استثناءً في حالات خاصة.

ثالثاً: عد تنازلي لاستئناف اللعب، مثل الرميات الجانبية وركلات المرمى إذ تعد هذه اللحظات من أكثر الوسائل التي تستخدمها الفرق لإبطاء إيقاع المباراة، خصوصاً عند محاولة الحفاظ على تقدم ضئيل في النتيجة، وبموجب المقترحات الجديدة سيستخدم الحكام عداً مرئياً مدته خمس ثوانٍ لضمان إعادة الكرة إلى اللعب بسرعة.



وتشير رويترز إلى أن نظام العد التنازلي سيقلل من الجدل داخل الملعب ويوفر إطاراً واضحاً للحكام للتعامل مع حالات التأخير.



رابعاً وأخيراً: توسيع صلاحيات تقنية VAR، فوفقاً لما ذكرته رويترز سيتمكن الفار من مراجعة حالات الإنذار الثاني إضافة إلى قرارات الركلات الركنية عندما يعتقد المسؤولون بوجود خطأ واضح.



وفي الوقت الحالي تستخدم التقنية في الحالات الكبرى مثل الأهداف وركلات الجزاء والطرد المباشر وحالات الخطأ في تحديد هوية اللاعب، أما توسيع نطاق استخدامها فقد يمنح الحكام فرصة تصحيح قرارات تؤثر في نتيجة المباراة.

