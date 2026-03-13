مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

- -
20:00

ستاد مالي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
23:59

بيراميدز

كرة اليد

الزمالك

- -
21:00

الأهلي

كأس مصر

سيراميكا كليوباترا

- -
21:30

طلائع الجيش

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

كتب : محمد الميموني

12:57 ص 13/03/2026

بيراميدز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواجه فريق بيراميدز نظيره فريق الجيش الملكي غداً الجمعة الموافق 13 مارس ، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي

وتقام المباراة في تمام الساعة 12 صباحاً على استاد "الأمير مولاي عبدالله ".

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.

ترتيب بيراميدز في الدوري المصري

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة.

إقرأ أيضًا:

أحمد حسن يكشف مفاجأة.. لاعب الأهلي السابق يوقع للزمالك

رسميًا.. تحديد موعد قمة الأهلي والزمالك بالمرحلة الثانية للدوري المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز الجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الإيرانيون يطلقون صواريخ على إسرائيل تزامنًا مع كلمة نتنياهو عن سحق إيران
شئون عربية و دولية

الإيرانيون يطلقون صواريخ على إسرائيل تزامنًا مع كلمة نتنياهو عن سحق إيران
برلماني يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق بعد زيادة البنزين مع اقتراب عيد
أخبار مصر

برلماني يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق بعد زيادة البنزين مع اقتراب عيد
مسلسل اللون الأزرق الحلقة 8.. أدهم يرفض إنجاب طفل جديد لهذا السبب
دراما و تليفزيون

مسلسل اللون الأزرق الحلقة 8.. أدهم يرفض إنجاب طفل جديد لهذا السبب
حاكم نيويورك يعلّق على "إفطار المطرية"- فيديو
أخبار وتقارير

حاكم نيويورك يعلّق على "إفطار المطرية"- فيديو
ضبط صانعتي محتوى بالمنوفية نشرتا فيديوهات خادشة للحياء
حوادث وقضايا

ضبط صانعتي محتوى بالمنوفية نشرتا فيديوهات خادشة للحياء

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

يدفع العرب فاتورتها.. كيف يتغير مفهوم "النصر" في حرب إيران؟
عمان تدعو دول الخليج لمراجعة عقيدتها الدفاعية.. وتؤكد: لا زالوا يراهنون على أمريكا
ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
رسميًا.. تحديد موعد قمة الأهلي والزمالك بالمرحلة الثانية للدوري المصري