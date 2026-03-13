موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا
كتب : محمد الميموني
بيراميدز
يواجه فريق بيراميدز نظيره فريق الجيش الملكي غداً الجمعة الموافق 13 مارس ، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا.
موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي
وتقام المباراة في تمام الساعة 12 صباحاً على استاد "الأمير مولاي عبدالله ".
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.
ترتيب بيراميدز في الدوري المصري
ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة.
