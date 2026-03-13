مباريات الأمس
ظهور جديد لمحمد صلاح في الجيم قبل مباراة توتنهام

كتب : محمد الميموني

12:46 ص 13/03/2026

محمد صلاح

نشر محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام " صورة جديدة في الجيم استعداداً لمباراة توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي.


موعد مباراة ليفربول وتوتنهام

يواجه فريق ليفربول نظيره فريق توتنهام هوتسبير يوم الأحد 15 مارس، ضمن منافسات الجولة ال30 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً على استاد "أنفيلد " .

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

يحتل فريق ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة.

WhatsApp Image 2026-03-12 at 11.55.46 PM_11zon

محمد صلاح ليفربول توتنهام

