مصطفي محمد اساسياً.. تشكيل نانت ضد نيس بالدوري الفرنسي

أعلن أحمد كنتاري، المدير الفني لنادي نانت، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة نيس، في الدوري الفرنسي.

ويواجه نانت نظيره فريق نيس اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة ال19 من الدوري الفرنسي.

تشكيل فريق نانت الرسمي لمواجهة نيس

ـ حراسة المرمى: أنتوني لوبيس.

ـ خط الدفاع: كيلفن أميان، تايليل تاتي، نيكولاس كوزا، جونيور موانجا.

ـ خط الوسط: شيدوزي أوازيم، موسى سيسوكو، يوهان ليبينانت، ريمي كابيلا.

ـ خط الهجوم: مصطفى محمد، ماتيس أبلين

يذكر أن فريق نانت يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 14 نقطة.