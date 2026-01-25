مباريات الأمس
مصطفي محمد اساسياً.. تشكيل نانت ضد نيس بالدوري الفرنسي

كتب : محمد الميموني

03:37 م 25/01/2026
  عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    هدف مصطفى محمد لنانت في مرمى أوكسير بالدوري الفرنسي
  • عرض 11 صورة
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (7)
  • عرض 11 صورة
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (6)
  • عرض 11 صورة
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (5)
  • عرض 11 صورة
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (4)
  • عرض 11 صورة
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (8)
  • عرض 11 صورة
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (10)
  • عرض 11 صورة
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (9)
  • عرض 11 صورة
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (2)
  • عرض 11 صورة
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (3)

أعلن أحمد كنتاري، المدير الفني لنادي نانت، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة نيس، في الدوري الفرنسي.

ويواجه نانت نظيره فريق نيس اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة ال19 من الدوري الفرنسي.

تشكيل فريق نانت الرسمي لمواجهة نيس

ـ حراسة المرمى: أنتوني لوبيس.

ـ خط الدفاع: كيلفن أميان، تايليل تاتي، نيكولاس كوزا، جونيور موانجا.

ـ خط الوسط: شيدوزي أوازيم، موسى سيسوكو، يوهان ليبينانت، ريمي كابيلا.

ـ خط الهجوم: مصطفى محمد، ماتيس أبلين

يذكر أن فريق نانت يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 14 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى محمد نانت نانت الفرنسي تشكيل نانت مباراة نانت ونيس

