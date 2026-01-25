مباريات الأمس
"حالات تسمم".. لاعب منتخب السنغال يفجر مفاجأة بشأن نهائي أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

07:23 ص 25/01/2026
كشف إسماعيل جاكوبس لاعب منتخب السنغال، عن تعرض 3 لاعبين من زملائه بالمنتخب لحالة تسمم، قبل مباراة نهائي أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال جاكوبس فى تصريحات نقلها موقع "Sportdigital": "لا يمكنني الجزم بشأن الأزمة الصحية التي تعرض لها ثلاثي المنتخب قبل مباراة نهائي أمم أفريقيا أمام المغرب ولا تزال الحقيقة غير واضحة في هذا الأمر".

وأضاف: "ولكنني أعتقد أن ما تعرض له الثلاثي، ليس مجرد حالة تسمم غذائي، أو أزمة صحية مفاجئة تعرض لها الثلاثي، خاصة وأن الأعراض التي ظهرت على اللاعبين كانت مرعبة بشكل كبير".

وأضاف: "كريبان ديباتا لم يتماسك وسقط في غرفة الملابس قبل بداية عمليات الإحماء، أما الثاني فكان أوسينو نيانج، الذي ظهرت عليه علامات المرض بقوة خلال مشاركته في عمليات الإحماء".

واختتم جاكوبس: "الحالة الثالثة كانت لبابي سار، الذي تدهورت حالته الصحية بشكل كبير بين شوطي المباراة النهائية، مما جعل التفكير بأن هناك شيء غير طبيعي يحدث".

ويذكر أن منتخب السنغال، كان قد توج بلقب أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق الفوز على حساب نظيره المغربي في المباراة النهائية، بنتيجة هدف دون مقابل.

