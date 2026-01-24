مباريات الأمس
لحظة بلحظة.. ليفربول 1 ضد 2 بورنموث.. محاولات من الريدز لتسجيل هدف التعادل

كتب - يوسف محمد:

07:32 م 24/01/2026 تعديل في 08:57 م
    محمد صلاح (5) (1)
    محمد صلاح (6) (1)
    محمد صلاح (9) (1)
    محمد صلاح (12) (1)
    محمد صلاح (14) (1)
    محمد صلاح (13) (1)
    محمد صلاح (8) (1)
    محمد صلاح (10) (1)
    محمد صلاح (11) (1)
    محمد صلاح (4) (1)
    محمد صلاح (15) (1)
    محمد صلاح (3) (1)
    محمد صلاح (1) (1)
    محمد صلاح (2) (1)
    مباراة ليفربول (3)
    مباراة ليفربول (2)
    مباراة ليفربول (6)
    مباراة ليفربول (4)
    مباراة ليفربول (5)
    محمد صلاح (4)
    محمد صلاح (5)
    محمد صلاح (1)
    محمد صلاح (2)
    محمد صلاح (3)

انطلقت منذ قليل مباراة ليفربول أمام بورنموث، ضمن منافسات الجولة ال23 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويدخل فريق ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز الرابع بجدول الترتيب، برصيد 36 نقطة جمعهم من 22 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

ودخل ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جوميز، فان دايك، كيكرز وفريمبونج

خط الوسط: جرافينبرج سوبسلاي وماك أليستر

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو وفيرتز

أبرز أحداث مباراة ليفربول وبورنموث بالدوري الإنجليزي:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 6: تسديدة من محمد صلاح تخرج أعلى مرمى بورنموث

الدقيقة 10: عرضية من محمد صلاح يبعدها دفاع فريق بورنموث

الدقيقة 19: تسديدة من جيمس هيل لاعب بورنموث تمر أعلى مرمى ليفربول

الدقيقة 21: عرضية من بورنموث يتصدى لها حارس مرمى ليفربول.

الدقيقة 26: إيفانيلسون يسجل الهدف الأول لبورنموث في مرمى ليفربول

الدقيقة 33: أليكس خيمينيز يسجل الهدف الثاني لبورنموث في مرمى ليفربول

الدقيقة 40: تسديدة قوية من فيرتز لاعب ليفربول تمر بجوار مرمى بورنموث

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 1+45: فيرجل فان دايك يسجل الهدف الأول لليفربول في مرمى بورنموث

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 49: عرضية من جرافينبرج يبعدها دفاع فريق بورنموث

الدقيقة 54: تسديدة من ماك أليستر يتصدى لها حارس مرمى ليفربول

الدقيقة 59: تسديدة من لاعب ليفربول تصطدم بدفاع بورنموث

محمد صلاح الدوري الإنجليزي البريميرليج ليفربول وبورنموث

