ملخص شوط الأهلي والترجي التونسي الأول في دوري أبطال أفريقيا

"قائمة الخونة".. هجوم قوي من جماهير الترجي ضد محمد علي بن رمضان

انتهى قبل قليل الشوط الأول من مواجهة الأهلي والترجي التونسي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقامة بينهما حالياً على ملعب رادس.

أحداث شوط الأهلي والترجي الأول

وبدأ اللقاء بتعرض نجم الأهلي أحمد سيد زيزو للسقوط بعد كرة مشتركة، مما استدعى تدخل الجهاز الطبي عند الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة الثامنة، أتيحت فرصة للأهلي بعد تمريرة طولية استلمها تريزيجيه وحولها عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاع تصدى لها بنجاح.

ثم جاءت الدقيقة 11 لتشهد إنقاذاً رائعاً من حارس الأهلي مصطفى شوبير بعد تمريرة واستلام من دانهو وتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 16، كادت كرة عرضية خطيرة من بنشرقي أن تتحول لهدف للأهلي إلا أن الدفاع أبعدها في اللحظات الأخيرة.

واستمرت محاولات الأهلي، إذ سدد تريزيجيه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها حارس الترجي بشير بن سعيد في الدقيقة 21، قبل أن يحاول بلعمري من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 22 ولكن الكرة مرت أعلى المرمى.

من جانب الترجي سعى الفريق لإيجاد فرص للتسجيل، إذ سدد دانهو كرة قوية خارج منطقة الجزاء تصدى لها شوبير في الدقيقة 27، ثم حاول من كرة عرضية على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 36، إلا أن شوبير تصدى لها والدفاع أبعد الكرة.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط، واصل الأهلي ضغطه التكتيكي، إذ صد الدفاع عرضية إمام عاشور في الدقيقة 39، ونجح في إحباط جملة تكتيكية بين لاعبي الأهلي على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 40، لتنتهي مجريات الشوط الأول بلا أهداف.

