انتهت مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية بنتائج متقاربة للأندية المصرية، التي لم تحقق أي فوز لكنها حافظت على فرصها قبل مواجهات الإياب.

نتائج الأندية المصرية في دوري الأبطال والكونفدرالية

تعادل بيراميدز مع الجيش الملكي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما بملعب الأولمبي بالرباط، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفي المقابل خسر الأهلي أمام الترجي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس – ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كما سقط الزمالك في فخ التعادل أمام أوتوهو بالنتيجة نفسها 1-1 في ذهاب ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأقيم اللقاء في ملعب ألفونس ماسيمبا ديبات – برازافيل، الكونغو.

وانتهت مواجهة المصري مع شباب بلوزداد بالتعادل 1-1، على ملعب برج العرب – الإسكندرية، في ذهاب ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورغم غياب الانتصارات، حافظت الأندية المصرية على فرصها كاملة قبل خوض مواجهات الإياب التي ستحدد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من البطولتين.

