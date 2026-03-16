دون فوز.. ماذا قدمت الأندية المصرية في ذهاب ربع نهائي الأبطال والكونفدرالية؟

كتب : محمد عبد الهادي

07:09 م 16/03/2026 تعديل في 07:11 م

لاعبي النادي الأهلي (1)

انتهت مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية بنتائج متقاربة للأندية المصرية، التي لم تحقق أي فوز لكنها حافظت على فرصها قبل مواجهات الإياب.

نتائج الأندية المصرية في دوري الأبطال والكونفدرالية

تعادل بيراميدز مع الجيش الملكي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما بملعب الأولمبي بالرباط، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفي المقابل خسر الأهلي أمام الترجي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس – ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كما سقط الزمالك في فخ التعادل أمام أوتوهو بالنتيجة نفسها 1-1 في ذهاب ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأقيم اللقاء في ملعب ألفونس ماسيمبا ديبات – برازافيل، الكونغو.

وانتهت مواجهة المصري مع شباب بلوزداد بالتعادل 1-1، على ملعب برج العرب – الإسكندرية، في ذهاب ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورغم غياب الانتصارات، حافظت الأندية المصرية على فرصها كاملة قبل خوض مواجهات الإياب التي ستحدد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من البطولتين.

إقرأ أيضًا:
"أسهل فرصة للتأهل".. تعليق مثير للجدل من ميدو على خسارة الأهلي

استعدادًا للأهلي.. موعد وصول بعثة الترجي التونسي للقاهرة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



السيسى فى احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر: نبعث رسالة سلام من أرض السلام
هالة فاخر: خلعت الحجاب للعودة للعمل.. وندمت على بعض أعمالي
لا تكن مثل عبد العزيز في مسلسل "النص التاني".. كيف تدير غيرتك بذكاء؟
سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 16 مارس 2026
موعد أذان وصلاة المغرب اليوم الإثنين الموافق 26 رمضان 2026
الرئيس السيسي يكرم الفائزين في الموسم الأول من "دولة التلاوة"
بالأسماء.. نتائج الموسم الأول من برنامج دولة التلاوة
وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية فى فبراير 2026