الدوري الإنجليزي

برينتفورد

22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

22:00

ليفانتي

الدوري الإيطالي

كريمونيسي

21:45

فيورنتينا

"قائمة الخونة".. هجوم قوي من جماهير الترجي ضد محمد علي بن رمضان

كتب : يوسف محمد

12:16 ص 16/03/2026
    محمد علي بن رمضان
    محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي
    جماهير الترجي التونسي
    لقطات من مباراة الأهلي والترجي (13) (1)

وجهت جماهير الترجي التونسي، المتواجدة في مدرجات "حمادي العقربي"، لدعم فريقها أمام الأهلي في ربع دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026، هجوما قويا ضد محمد علي بن رمضان لاعب الأحمر.

وأظهرت جماهير الترجي غضبها الكبير من لاعب الفريق السابق محمد علي بن رمضان، بعد انضمامه إلى المارد الأحمر في بداية الموسم الحالي، قادما من فريق فرينكفاروزي المجري.

هجوم جماهير الترجي ضد بن رمضان

ورفعت جماهير الترجي لافتة قبل مباراة الأهلي كتب عليها: "بعض اللاعبين يكتبون أسمائهم في التاريخ، آخرون يكتبون أسمائهم في قائمة الخونة".

كما رفعت الجماهير المتواجدة في المدرجات لافتة، كتب عليها: "خائن"، فيما رفعت بعض جماهير الفريق التونسي بعض العملات تحمل صورة بن رمضان، في إشارة إلى حالة الغضب الكبيرة من اللاعب.

وكان الشوط الأول من مباراة الأهلي والترجي التونسي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين.

وبن رمضان يعد من أبرز اللاعبين الذين ارتدوا قميص الفريق التونسي، حيث يعد من ناشئ الفريق التونسي، قبل أن يخرج في رحلة احتراف أوروبية، ثم يعود مرة أخرى للقارة السمراء ولكن من بوابة الأهلي.

أرقام بن رمضان مع الترجي

وشارك نجم الوسط التونسي مع الترجي التونسي قبل الرحيل عن الفريق، في 143 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 34 هدفا وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
شاكك في سلوكها.. ليلة مقتل فتاة دسوق على يد زوجها داخل حظيرة المواشي
طعن في نهار رمضان .. واقعة مأساوية في "عزبة النخل" قبل الفطار
طهران لا تنوي استعادة مخزونها النووي المخصب بعد القصف الأمريكي–الإسرائيلي|
