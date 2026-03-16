الدوري الإنجليزي

مصدر: الأهلي يشكو حكم مباراته أمام الترجي للكاف

كتب : مصراوي

07:51 م 16/03/2026 تعديل في 07:54 م

الحكم عيسي سي

اتخذ مسؤولي النادي الأهلي قرارًا هامًا في الساعات الماضية، عقب الخسارة من الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الأهلي من الترجي بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم مساء أمس السبت، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس.

كيف تحرك الأهلي ضد حكم مباراة الترجي؟

أكد مصدر لمصراوي، أن النادي الأهلي قرر تقديم شكوى لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ضد السنغالي عيسي سي حكم لقاء الترجي.

وجاء تحرك الأهلي ضد حكم المباراة بسبب بعض الحالات المثيرة للجدل التي شهدها اللقاء، مما أدى لاعتراض لاعبي ومسؤولي الأهلي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في لقاء الإياب يوم السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

الحكم عيسي سي الأهلي الترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا

