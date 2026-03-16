يستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره جالاتا سراي التركي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 مارس الجاري، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

ويحل فريق جالاتا سراي ضيفا على فريق ليفربول، في مباراة تقام على ملعب "الآنفيلد"، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال.

أرقام محمد صلاح أمام جالاتا سراي

وتعد مباراة جالاتا سراي، من المواجهات الصعبة للنجم المصري محمد صلاح، حيث لم يتمكن من تحقيق أي فوز في أي من المباريات التي خاضها من قبل أمام الفريق التركي.

وستكون مباراة الأربعاء المقبل، هى المباراة الثالثة التي يخوضها النجم المصري محمد صلاح أمام جالاتا سراي، حيث سبق له خوض مباراتين من قبل أمام الفريق التركي.

وخلال مباراتين سابقتين خاضهم صلاح أمام جالاتا سراي، لم يتمكن من تحقيق الفوز في أي مباراة، تلقى الهزيمة في المباراتين.

ولا يعرف النجم المصري الطريق إلى مرمى جالاتا سراي حتى الآن، حيث لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف في مبارياته السابقة أمام جالاتا سراي.

نتيجة مباراة الذهاب بين ليفربول وجالاتا سراي

وكان جالاتا سراي، تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب على حساب نظيره ليفربول، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الثلاثاء الماضي، على ستاد "رامس بارك"، بنتيجة هدف دون مقابل.

