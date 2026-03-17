كأس مصر

بتروجت

- -
21:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
19:45

جليمت

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري الإماراتي

الوحـــدة

- -
19:30

العين

"حزين".. أول تعليق من نيمار بعد استبعاده من قائمة البرازيل لمعسكر مارس

كتب : يوسف محمد

12:33 ص 17/03/2026
    نيمار مع جائزة رجل المباراة
    نيمار يحتفل على طريقة فينيسيوس (1)
    نيمار في مران سانتوس (1)
    نيمار في مران سانتوس (2)
    نيمار (4) (1)
    نيمار (6) (1)
    نيمار
    نيمار

علق النجم البرازيلي نيمار داسيلفا لاعب سانتوس، على استبعاده من قبل كارلو أنشيلوتي المدير الفني للمنتخب من قائمة منتخب السيليساو، لمواجهة فرنسا وكرواتيا في التوقف الدولي بمارس الجاري.

ويلاقي المنتخب البرازيلي بقيادة كالو أنشيلوتي، منتخب فرنسا يوم 26 مارس الجاري، على أن تقام مباراة السيليساو أمام كرواتيا يوم 31 من الشهر ذاته.

تصريحات نيمار بعد استبعاده

وقال نيمار في تصريحات صحفية: "لا يمكنني تجاهل أمر استبعادي من قائمة المنتخب البرازيلي، لذلك سأتحدث عن الأمر، بالتأكيد لدي حالة كبيرة من الحزن بعد استبعادي من من القائمة".

وأضاف: "سأستمر في تركيزي بشكل كامل يوما بعد يوم، وفي مباراة تلو الأخرى، لتحقيق هدفنا الأساسي".

واختتم نيمار تصريحاته: "ما يمكنني قوله، هو أنه لا يزال هناك استدعاء نهائي والحلم مستمرا".

أرقام نيمار مع سانتوس هذا الموسم

وشارك النجم البرازيلي نيمار رفقة فريق سانتوس خلال الموسم الحالي، في 4 مباريات بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

والجدير بالذكر أن نيمار يعد الهدف التاريخي لمنتخب البرازيل، برصيد 79 هدفا نجح في تسجيلهم في 128 مباراة مع منتخب السيليساو.

فيديو- دعاء مؤثر في صلاة التهجد بالمسجد الحرام ليلة 27 رمضان
جنة الصائم

فيديو- دعاء مؤثر في صلاة التهجد بالمسجد الحرام ليلة 27 رمضان
بيان من الشركة المنتجة يحسم الجدل حول حقوق ملكية مسلسل مصطفى محمود
دراما و تليفزيون

بيان من الشركة المنتجة يحسم الجدل حول حقوق ملكية مسلسل مصطفى محمود
هيئة الدواء تحسم جدل زيادة أسعار الإنسولين
أخبار مصر

هيئة الدواء تحسم جدل زيادة أسعار الإنسولين
"المساندة مطلوبة".. رسالة خاصة من أحمد شوبير لجماهير الأهلي بعد الهزيمة
رياضة محلية

"المساندة مطلوبة".. رسالة خاصة من أحمد شوبير لجماهير الأهلي بعد الهزيمة
5 أسئلة من مصطفى محمود في برومو مسلسل "بين الشك واليقين".. فيديو
دراما و تليفزيون

5 أسئلة من مصطفى محمود في برومو مسلسل "بين الشك واليقين".. فيديو

