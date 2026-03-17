علق النجم البرازيلي نيمار داسيلفا لاعب سانتوس، على استبعاده من قبل كارلو أنشيلوتي المدير الفني للمنتخب من قائمة منتخب السيليساو، لمواجهة فرنسا وكرواتيا في التوقف الدولي بمارس الجاري.

ويلاقي المنتخب البرازيلي بقيادة كالو أنشيلوتي، منتخب فرنسا يوم 26 مارس الجاري، على أن تقام مباراة السيليساو أمام كرواتيا يوم 31 من الشهر ذاته.

تصريحات نيمار بعد استبعاده

وقال نيمار في تصريحات صحفية: "لا يمكنني تجاهل أمر استبعادي من قائمة المنتخب البرازيلي، لذلك سأتحدث عن الأمر، بالتأكيد لدي حالة كبيرة من الحزن بعد استبعادي من من القائمة".

وأضاف: "سأستمر في تركيزي بشكل كامل يوما بعد يوم، وفي مباراة تلو الأخرى، لتحقيق هدفنا الأساسي".

واختتم نيمار تصريحاته: "ما يمكنني قوله، هو أنه لا يزال هناك استدعاء نهائي والحلم مستمرا".

أرقام نيمار مع سانتوس هذا الموسم

وشارك النجم البرازيلي نيمار رفقة فريق سانتوس خلال الموسم الحالي، في 4 مباريات بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

والجدير بالذكر أن نيمار يعد الهدف التاريخي لمنتخب البرازيل، برصيد 79 هدفا نجح في تسجيلهم في 128 مباراة مع منتخب السيليساو.

