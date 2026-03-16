أنشيلوتي يعلن قائمة البرازيل لمعسكر مارس.. ما موقف نيمار؟

أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، القائمة النهائية لخوض مباراتي فرنسا وكرواتيا الوديتين استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة غياب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي سانتوس، رغم أنباء ترددت مؤخرًا برغبة أنشيلوتي في ضمه للقائمة.

قائمة منتخب البرازيل لمواجهة فرنسا وكرواتيا

حراسة المرمى: أليسون بيكر- بينتو- إيديرسون.

خط الدفاع: ويسلي- أليكس ساندرو- دانيلو- دوجلاس سانتوس- ماركينيوس- جابرييل- ليو بيريرا- بريمير- إيبانيز.

وسط الميدان: كاسيميرو- فابينيو- أندريه سانتوس- دانيلو- جابرييل سارا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور- رافينيا دياز- جابرييل مارتينيلي- ماتيوس كونيا- لويز هينريكي- إندريك- إيجور تياجو- رايان- جواو بيدرو.

"أسهل فرصة للتأهل".. تعليق مثير للجدل من ميدو على خسارة الأهلي



استعدادًا للأهلي.. موعد وصول بعثة الترجي التونسي للقاهرة



