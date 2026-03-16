مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

ليفانتي

الدوري الإيطالي

كريمونيسي

0 0
21:45

فيورنتينا

جميع المباريات

إعلان

أنشيلوتي يعلن قائمة البرازيل لمعسكر مارس.. ما موقف نيمار؟

كتب : محمد عبد الهادي

09:17 م 16/03/2026

منتخب البرازيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، القائمة النهائية لخوض مباراتي فرنسا وكرواتيا الوديتين استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة غياب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي سانتوس، رغم أنباء ترددت مؤخرًا برغبة أنشيلوتي في ضمه للقائمة.

قائمة منتخب البرازيل لمواجهة فرنسا وكرواتيا

حراسة المرمى: أليسون بيكر- بينتو- إيديرسون.

خط الدفاع: ويسلي- أليكس ساندرو- دانيلو- دوجلاس سانتوس- ماركينيوس- جابرييل- ليو بيريرا- بريمير- إيبانيز.

وسط الميدان: كاسيميرو- فابينيو- أندريه سانتوس- دانيلو- جابرييل سارا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور- رافينيا دياز- جابرييل مارتينيلي- ماتيوس كونيا- لويز هينريكي- إندريك- إيجور تياجو- رايان- جواو بيدرو.

منتخب البرازيل كأس العالم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رياضة عربية وعالمية

أخبار المحافظات

جنة الصائم

أخبار المحافظات

دراما و تليفزيون

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

