"الإتفاق تم".. تطورات حاسمة في صفقة حمزة عبدالكريم لبرشلونة

شهدت الساعات الماضية تطورات جادة في مستقبل اللاعب حمزة عبدالكريم فيما يخص انتقاله لرديف برشلونة في الميركاتو الشتوي الجاري.

حيث أكدت صحيفة "لوموند ديبورتيفو"، إن نادي برشلونة أصبح مطمئنًا بعد إتمام صفقة ضم المهاجم حمزة عبد الكريم بعدما أنهي عملية الإنتقال بشكل كامل مساء أمس الخميس.

وأكدت الصحيفة أن الصفقة عبارة عن إعارة للمهاجم من النادي الأهلي حتى نهاية الموسم، مع تضمين خيار شراء بمبلغ لا يتجاوز 3 ملايين يورو، إلا أنه وفقًا للمتغيرات يمكن أن يصل هذا المبلغ إلى 5 ملايين يورو.

وأشارت: "في الأيام القليلة الماضية، كان الناديان يعملان على صياغة العقود بما يتوافق مع ما تم الاتفاق عليه شفويًا، لكن يوم الخميس تم إغلاق كل إجراءات الصفقة رسميًا.

واختتمت: "يتبقى فقط أن يعلن الناديان عن الصفقة، وأن يسافر عبد الكريم إلى برشلونة لإجراء الفحص الطبي اللازم قبل انضمامه إلى فريق برشلونة ب.