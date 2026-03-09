أول تعليق من حمزة عبد الكريم بعد افتتاحه التهديف بقميص برشلونة

أعرب اللاعب المصري الشاب حمزة عبد الكريم عن فخره بتسجيل أول أهدافه بقميص نادي برشلونة، مؤكدًا تطلعه لتحقيق المزيد من النجاحات مع النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وشارك عبد الكريم في أول مباراة له بقميص “البارسا” مع فريق الشباب تحت 19 عامًا، خلال مواجهة نادي ويسكا أمس الأحد، والتي شهدت تسجيله أول أهدافه مع الفريق.

تعليق حمزة عبد الكريم بعد الهدف

ونشر اللاعب صورة له عقب المباراة عبر حسابه على منصة إنستجرام، وعلق قائلًا: "فخور بخوض أول مباراة لي وتسجيل هدفي الأول مع هذا النادي الرائع، ممتن لهذه اللحظة ومتعطش للمزيد".

يُذكر أن نادي برشلونة أعلن في وقت سابق التعاقد مع حمزة عبد الكريم قادمًا من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث انضم إلى الفريق الرديف لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع وجود بند يمنح النادي الإسباني أحقية الشراء.

