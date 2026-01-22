أعرب أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد عن قناعته بضرورة طيّ صفحة الجدل الذي أُثير مؤخرًا حول النجم المصري محمد صلاح، عقب انتقاده العلني للنادي ومدربه آرني سلوت، مؤكدًا أن الوقت قد حان للتركيز على ما يقدمه الفريق داخل الملعب.

وكان صلاح قد عاد من مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، ليُفضل سلوت الدفع به أساسيًا في مواجهة مارسيليا، وهو قرار حظي بإشادة كبيرة من جيرارد، الذي يرى أن الدولي المصري لا يزال عنصرًا حاسمًا قادرًا على تعزيز القوة الهجومية لليفربول خلال المرحلة المقبلة.

وقال جيرارد في تصريحات لشبكة TNT Sports: "من الطبيعي أن يشعر صلاح بخيبة أمل بعد عدم التتويج بكأس الأمم الإفريقية، فهو لاعب اعتاد على المنافسة من أجل الفوز بالألقاب".

وأضاف: "جاءت فترة التوقف بسبب كأس إفريقيا في توقيت مثالي لكل من صلاح وليفربول، حيث منحت الطرفين فرصة للهدوء وتجاوز تبعات الخلاف الذي حدث".

وتابع جيرارد: "مع مرور الوقت، نأمل أن تكون هذه بداية جديدة للطرفين، وقد عبّر المدرب عن ثقته في صلاح بإشراكه أساسيًا، وهو القرار الصحيح، لأن ليفربول بحاجة إلى لاعبين يمتلكون الحس التهديفي داخل منطقة الجزاء".

كما شدد جيرارد على أن التعامل الناضج بين صلاح وسلوت يعكس طبيعة كرة القدم الاحترافية، قائلاً: "هذه الأمور تحدث في كرة القدم، إنها لعبة الرجال، واللاعبون بطبيعتهم عاطفيون، وكل لاعب يتطلع للمشاركة في كل مباراة، خاصة لاعب بحجم محمد صلاح الذي يُعد رمزًا للنادي".

ولم يُخفِ جيرارد إعجابه بأداء النجم المجري دومينيك سوبوسلاي، مشيرًا إلى ثقته الكبيرة بنفسه، وقال: "سوبوسلاي يعيش حالة من التألق والثقة العالية، وهذا واضح في أدائه داخل الملعب".

وأوضح جيرارد موقف الركلة الحرة التي جمعت صلاح وسوبوسلاي، قائلاً: "أعجبني ما حدث قبل تنفيذ الركلة الحرة، حينما طلب صلاح تسديدها، لكن دومينيك أصر على التنفيذ، هذه الكرة تناسب لاعبًا أعسر، وما لفت انتباهي هو ثقته الكبيرة بنفسه".

واختتم جيرارد تصريحاته قائلاً:"كثير من اللاعبين كانوا سيتراجعون لو طلب منهم صلاح ذلك، نظرًا لمكانته الكبيرة، لكن سوبوسلاي لم يفعل، وأحببت شخصيته القوية وثقته في قدراته، وهذا أمر إيجابي لأي فريق كبير".