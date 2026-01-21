موعد مباراة ليفربول و أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
كتب - محمد الميموني:
يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة ال7 من دوري أبطال أوروبا.
موعد مباراة ليفربول وأولمبيك مارسيليا
وتقام المباراة في تمام الساعة 10 مساءً على استاد "فيلودروم" بفرنسا .
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت H D1.
ويذكر أن يحتل فريق ليفربول الإنجليزي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة بينما يحتل فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط .