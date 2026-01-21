مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
17:00

الاتحاد السكندري

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
12:00

الجابون

كأس مصر

زد

- -
14:30

المصري

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة ليفربول و أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

كتب - محمد الميموني:

03:23 ص 21/01/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    ليفربول وآرسنال
  • عرض 11 صورة
    تعادل سلبي يحسم مواجهة ليفربول وليدز في البريميرليج
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح لاعب نادي ليفربول
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة ليفربول بارنزلي (3)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة ليفربول بارنزلي (1)
  • عرض 11 صورة
    مشاركة ليفربول ف مباراة برايتون (5)
  • عرض 11 صورة
    مشاركة ليفربول ف مباراة برايتون (2)
  • عرض 11 صورة
    مشاركة ليفربول ف مباراة برايتون (3)
  • عرض 11 صورة
    مشاركة ليفربول ف مباراة برايتون (4)
  • عرض 11 صورة
    مشاركة ليفربول ف مباراة برايتون (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة ال7 من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وأولمبيك مارسيليا

وتقام المباراة في تمام الساعة 10 مساءً على استاد "فيلودروم" بفرنسا .

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت H D1.

ويذكر أن يحتل فريق ليفربول الإنجليزي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة بينما يحتل فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط .

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة ليفربول وأولمبيك مارسيليا موعد مباراة ليفربول القادمة مباراة ليفربول اليوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف علق الجمهور على صلح لقاء الخميسي وعبد المنصف بعد اكتشافها زواجه من
زووم

كيف علق الجمهور على صلح لقاء الخميسي وعبد المنصف بعد اكتشافها زواجه من
حدث بالفن| وفاة والدة رضا البحراوي ولقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة
زووم

حدث بالفن| وفاة والدة رضا البحراوي ولقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21-1-2026.. رياح وشبورة
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21-1-2026.. رياح وشبورة
دراسة تحذر: تلوث الهواء يرفع خطر الإصابة بسرطان البروستات لدى الرجال
نصائح طبية

دراسة تحذر: تلوث الهواء يرفع خطر الإصابة بسرطان البروستات لدى الرجال
أول رد فعل من محمد عبد المنصف بعد تصريحات لقاء الخميسي
مصراوي ستوري

أول رد فعل من محمد عبد المنصف بعد تصريحات لقاء الخميسي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان