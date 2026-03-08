إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 8-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

04:49 ص 08/03/2026

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 8-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر، بحلول التعاملات المسائية السبت 7-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 8-3-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 8260 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 7225 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 6195 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4820 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3440 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 256825 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 57800 جنيها.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.76% إلى نحو 5171 دولار للأونصة، وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

