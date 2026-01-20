5 صور لاحتفال ساديو ماني مع زوجته بالتتويج بأمم أفريقيا

"بحضور الرئيس".. الصور الأولى من استقبال بعثة منتخب السنغال بعد التتويج

واصل النجم السنغالي ساديو ماني الاحتفال بالتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على منتخب المغرب، في نهائي البطولة يوم الأحد الماضي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور لماني، وهو يحتفل مع زوجته وابنته بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، حيث منح ماني زوجته الكأس لتلتقط به مجموعة من الصور التذكارية.

وحقق منتخب السنغال لقب كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على منتخب المغرب في المباراة النهائية، بنتيجة هدف دون مقابل.

وحصد النجم السنغالي ساديو، ماني جائزة أفضل لاعب في النسخة رقم 35 من بطولة كأس أمم أفريقيا، التي تسلمها يوم الأحد الماضي عقب المباراة النهائية، من قبل رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي.

والجدير بالذكر أن هذا يعد اللقب الثاني لماني ومنتخب السنغال في بطولة كأس أمم أفريقيا، حيث حصد أسود التيرانجا لقبهم الأول في البطولة عام 2021.

