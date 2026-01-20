مبابي يكشف ما فعله مع أشرف حكيمي بعد خسارة لقب أمم أفريقيا 2025

أكد النجم الفرنسي كليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني، أنه حرص على التواصل مع صديقه المقرب أشرف حكيمي، بعد خسارة لقب أمم أفريقيا 2025، عقب الهزيمة أمام السنغال يوم الأحد الماضي.

وقال مبابي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، الخاص بمباراة فريقه أمام موناكو: "تواصلت مع أشرف حكيمي بعد المباراة، قضيت نصف الليل في الحديث معه على الهاتف".

وأضاف: "أتفهم ما يشعر به حكيمي وأعلم أنه يمر بحالة من الغضب وخيبة الأمل، خاصة وأن الشعب المغربي كان ينتظر هذه البطولة منذ سنوات طويلة".

وعن زميله بالفريق إبراهيم دياز، قال مبابي: "يجب علينا دعمه عندما يعود إلى الفريق، لا بد من التفكير في الإنسان أولا، قبل أن نركز على الشق الرياضي فقط".

والجدير بالذكر، أن منتخب المغرب، كان قد تلقى الهزيمة يوم الأحد الماضي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

