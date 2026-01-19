أول تعليق من إبراهيم دياز بعد هزيمة المغرب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

كشف الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عن تفاصيل حفل استقبال بعثة المنتخب السنغالي، بعد التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025 أمس، عقب الفوز على المغرب في النهائي.

وحقق منتخب السنغال الفوز على حساب نظيره المنتخب المغربي أمس الأحد، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط.

وذكر الاتحاد السنغالي لكرة القدم في بيان رسمي، أن بعثة المنتخب الأول لكرة القدم، ستصل مساء اليوم إلى مطار أيداهو الدولي، وسيكون في استقبالهم الرئيس السنغالي باسيرو فاي.

وأشار الاتحاد في بيانه، أنه سيتم تنظيم موكب شعبي للمنتخب غدا الثلاثاء في شوارع العاصمة السنغالية داكار، قبل أن يتم إقامة حفل استقبال رسمي في القصر الجمهوري، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

والجدير بالذكر، أن منتخب السنغال تمكن من رفع عدد ألقابه في بطولة كأس أمم أفريقيا إلى لقبين، بعدما توج باللقب من قبل في عام 2021، ثم الفوز باللقب للمرة الثانية أمس، عقب الفوز على منتخب المغرب في النهائي.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من إبراهيم دياز بعد هزيمة المغرب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

يوسف بلعمري يبلغ الأهلي بموعد وصوله والانضمام للفريق