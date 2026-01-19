مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

الاتحاد السنغالي يعلن تفاصيل استقبال بعثة أسود التيرانجا بعد التتويج بأمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

07:11 م 19/01/2026 تعديل في 07:25 م
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    احتفال منتخب السنغال (11) (1)
  • عرض 15 صورة
    احتفال منتخب السنغال (17) (1)
  • عرض 15 صورة
    احتفال منتخب السنغال (10) (1)
  • عرض 15 صورة
    احتفال منتخب السنغال (25) (1)
  • عرض 15 صورة
    احتفال منتخب السنغال (20) (1)
  • عرض 15 صورة
    احتفال منتخب السنغال (19) (1)
  • عرض 15 صورة
    احتفال منتخب السنغال (4) (1)
  • عرض 15 صورة
    منتخب السنغال (3)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (8) (1)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (17) (1)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (23) (1)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (20) (1)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (24) (1)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (25) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عن تفاصيل حفل استقبال بعثة المنتخب السنغالي، بعد التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025 أمس، عقب الفوز على المغرب في النهائي.

وحقق منتخب السنغال الفوز على حساب نظيره المنتخب المغربي أمس الأحد، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط.

وذكر الاتحاد السنغالي لكرة القدم في بيان رسمي، أن بعثة المنتخب الأول لكرة القدم، ستصل مساء اليوم إلى مطار أيداهو الدولي، وسيكون في استقبالهم الرئيس السنغالي باسيرو فاي.

وأشار الاتحاد في بيانه، أنه سيتم تنظيم موكب شعبي للمنتخب غدا الثلاثاء في شوارع العاصمة السنغالية داكار، قبل أن يتم إقامة حفل استقبال رسمي في القصر الجمهوري، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

والجدير بالذكر، أن منتخب السنغال تمكن من رفع عدد ألقابه في بطولة كأس أمم أفريقيا إلى لقبين، بعدما توج باللقب من قبل في عام 2021، ثم الفوز باللقب للمرة الثانية أمس، عقب الفوز على منتخب المغرب في النهائي.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من إبراهيم دياز بعد هزيمة المغرب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

يوسف بلعمري يبلغ الأهلي بموعد وصوله والانضمام للفريق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب السنغال كأس الأمم الأفريقية المغرب والسنغال نهائي أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الأزهر للفتوى" ينشر دعاء مؤثرًا بمناسبة أول ليالي شهر شعبان 2026
أخبار مصر

"الأزهر للفتوى" ينشر دعاء مؤثرًا بمناسبة أول ليالي شهر شعبان 2026
زواج سري ومنع دخول عقار ينتهي بجريمة.. ماذا حدث بين جيران الطالبية؟
حوادث وقضايا

زواج سري ومنع دخول عقار ينتهي بجريمة.. ماذا حدث بين جيران الطالبية؟
رسميًا.. سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع لاعب الأهلي
رياضة محلية

رسميًا.. سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع لاعب الأهلي
أول تعليق من إبراهيم دياز بعد هزيمة المغرب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من إبراهيم دياز بعد هزيمة المغرب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا
لحظة رعب داخل محطة مترو التوفيقية.. ماذا حدث؟
حوادث وقضايا

لحظة رعب داخل محطة مترو التوفيقية.. ماذا حدث؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة قياسية جديدة بالتعاملات المسائية
حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح