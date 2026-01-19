قرار جمهوري عاجل في السنغال بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية

"أنقذ المباراة".. من هو كلود لورا صاحب اللقطة المثيرة مع ماني؟

أصدر الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، اليوم الإثنين، قرارًا باعتبار هذا اليوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر في جميع أنحاء البلاد، احتفالًا بتتويج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية، في مشهد يعكس حجم الفرحة الشعبية بالإنجاز القاري.

وجاء القرار عقب فوز منتخب «أسود التيرانجا» على نظيره المغربي بهدف دون مقابل في المباراة النهائية، ليحصد اللقب الأفريقي ويشعل احتفالات واسعة في مختلف المدن السنغالية، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز الوطني.

وعبر الرئيس فاي عن سعادته الكبيرة بما حققه المنتخب، مؤكدًا في رسالة عبر منصة «إكس» أن اللاعبين جسّدوا صورة مشرفة للكرة السنغالية، ونجحوا في رفع اسم بلادهم عاليًا على مستوى القارة الأفريقية.

وأشاد الرئيس بالأداء القوي والانضباط الكبير الذي ظهر به اللاعبون طوال البطولة، معتبرًا أن التتويج جاء نتيجة عمل جماعي طويل وروح قتالية عالية، ساهمت في تجاوز كل الصعوبات حتى لحظة التتويج.

وأكد فاي أن هذا اللقب سيظل علامة فارقة في تاريخ الرياضة السنغالية، موجهًا الشكر للاعبين والجهاز الفني على ما قدموه من مجهودات كبيرة أسعدت الشعب السنغالي بأكمله.