جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد.. ما موقف مرموش؟

كتب : محمد عبد الهادي

09:08 م 11/03/2026 تعديل في 09:08 م

مباراة مانشستر سيتي

كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل تواجد النجم المصري عمر مرموش، على دكة البدلاء، رغم تألقه في اللقاء الأخير أمام نيوكاسل في كأس الاتحاد، وتسجيل هدفين في فوز الفريق بثلاثية.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نيكو أورايلي، عبد القادر خوسانوف، دياز، مارك جيهي.

خط الوسط: رودري هيرنانديز، برناردو سيلفا، سافينيو، جيريمي دوكو، أنطوان سيمنيو.

خط الهجوم: إرلينج هالاند.

