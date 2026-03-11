إعلان

البنتاجون يمنع المصورين الصحفيين من تغطية آخر مؤتمرين لهيجسيث حول حرب إيران

كتب : مصراوي

09:44 م 11/03/2026

البنتاجون

لم تسمح وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) للمصورين الصحفيين بتغطية آخر مؤتمرين صحفيين لوزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، حول الحرب في إيران، دون تقديم تفسير للتغيير في سياسته المتبعة منذ فترة طويلة.

ورفض المتحدث باسم البنتاجون، جويل فالديز، التعليق على هذه الخطوة.

وشهدت وزارة الحرب في عهد هيجسيث علاقة متوترة مع وسائل الإعلام المكلفة بتغطية نشاطه، حيث غادرت معظم المؤسسات الإعلامية الرئيسية مكاتبها في البنتاجون بدل القبول بقواعد جديدة وضعتها إدارة الرئيس دونالد ترامب تقيد حركة الصحفيين والأشخاص الذين يمكنهم التواصل معهم.

وجرى استبدال تلك المؤسسات في البنتاجون بهيئة صحفية جديدة وافقت على الالتزام بهذه القواعد، وتعمل في معظمها لصالح وسائل إعلام مؤيدة للرئيس ترامب.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد رفعت دعوى قضائية ضد إدارة ترامب لإلغاء القواعد التي فرضها هيجسيث، وعقدت جلسة استماع للنظر في هذه القضية أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، بول فريدمان، الأسبوع الماضي.

من جهتها، لم تدل وكالة أسوشيتد برس بأي تعليق فوري بشأن منع مصوريها، فيما لا يزال هيجسيث يسمح بوجود كاميرات الفيديو في مؤتمراته الصحفية.

