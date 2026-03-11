مباريات الأمس
القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

كتب : محمد الميموني

08:41 م 11/03/2026 تعديل في 08:43 م

خلال مباراة مانشستر سيتي وسالفورد (3)

الكثير من محبي كرة القدم يبحثون عن القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه ريال مدريد نظيره فريق مانشستر سيتي اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الذهاب من دور ال16 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة في تمام الساعة 10 مساءً على استاد " سانتياغو برنابيو ".


وتعرض خلال السطور التالية القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد و مانشستر سيتي كالتالي:


⁃ بي إن سبورت HD1.


يذكر أن فريق ريال مدريد قد فاز في مباراة الإياب على نظيره فريق مانشستر سيتي بنتيجة 3-1.

