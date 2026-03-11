القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

الكثير من محبي كرة القدم يبحثون عن القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه ريال مدريد نظيره فريق مانشستر سيتي اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الذهاب من دور ال16 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة في تمام الساعة 10 مساءً على استاد " سانتياغو برنابيو ".



وتعرض خلال السطور التالية القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد و مانشستر سيتي كالتالي:



⁃ بي إن سبورت HD1.



يذكر أن فريق ريال مدريد قد فاز في مباراة الإياب على نظيره فريق مانشستر سيتي بنتيجة 3-1.