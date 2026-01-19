علق لاعب منتخب السنغال، ساديو ماني، على تتويج منتخب بلاده، السنغال، ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية.

وفاز منتخب السنغال على منتخب المغرب بهدف دون رد في مباراة درامية، كان من الممكن أن تشهد انسحاب السنغال من المباراة لولا تدخل ماني وإقناع اللاعبين بالعودة، بالإضافة إلى إهدار إبراهيم دياز ركلة جزاء لمنتخب بلاده، المغرب.

وقال ساديو ماني في تصريحات إعلامية بعد المباراة، في نسخة كأس أمم أفريقيا 2021 لم يكن لدى زوجة ولا طفل، وكانت بطولة مميزة للغاية.

وأضاف، لقد احتفلت مع زوجتي وابنتي بالبطولة اليوم، وهذا أصبح له معنى أكبر عندي، وسعادة لا توصف.

يذكر أن منتخب السنغال توج ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2021 على حساب منتخب مصر.