رد فعل جماهير منتخب السنغال بعد احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح المغرب

أول قرار من اتحاد الكرة بعد خروج منتخب مصر من نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

أظهرت الجماهير السنغالية حالة من الغضب الشديد، عقب قرار الحكم ندالا، باحتساب ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب، في الثواني الأخيرة من مباراتهم النهائية بأمم أفريقيا أمام أسود الأطلس اليوم.

وعقب اتخاذ الحكم القرار باحتساب ركلة الجزاء، أظهرت الجماهير السنغالية المتواجدة في مدرجات ملعب "الأمير مولاي عبد الله"، حالة غضب كبيرة بسبب هذا القرار، حيث حاولت مجموعة من الجماهير النزول لأرضية الملعب ولكن تم منعهم، قبل أن يقوموا بإحداث حالة من الشغب في المدرج.

وكان الحكم ندالا احتسب ركلة جزاء، لصالح منتخب المغرب في الدقيقة 8+90، من عمر المباراة تصدى لها إبراهيم دياز، إلا أن الحارس السنغالي إدوارد ميندي تصدى لها ببراعة.

ونجح منتخب السنغال في التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما حقق الفوز على حساب أسود الأطلس في النهائي، بنتيجة هدف دون مقابل.

وتعد هذه المرة الثانية في التاريخ التي يتوج بها أسود التيرانجا باللقب، حيث توج باللقب في نسخة البطولة عام 2021، قبل أن يعود ويتوج به في النسخة الحالية على حساب المغرب.

أقرأ أيضًا:

"جدل تحكيمي ولقب درامي"..ملخص شوط المغرب والسنغال الثاني والإضافي في نهائي كأس أمم أفريقيا

50 سنة ليست كافية للمغرب.. السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025