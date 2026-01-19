مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

رد فعل جماهير منتخب السنغال بعد احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح المغرب

كتب - يوسف محمد:

12:23 ص 19/01/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    احتفال جمهور السنغال
  • عرض 11 صورة
    احتفال جمهور السنغال
  • عرض 11 صورة
    مباراة المغرب والسنغال (3) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة المغرب والسنغال (7) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة المغرب والسنغال (5) (1)
  • عرض 11 صورة
    السنغال والمغرب (17) (1)
  • عرض 11 صورة
    السنغال والمغرب (15) (1)
  • عرض 11 صورة
    السنغال والمغرب (19) (1)
  • عرض 11 صورة
    السنغال والمغرب (16) (1)
  • عرض 11 صورة
    السنغال والمغرب (14) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أظهرت الجماهير السنغالية حالة من الغضب الشديد، عقب قرار الحكم ندالا، باحتساب ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب، في الثواني الأخيرة من مباراتهم النهائية بأمم أفريقيا أمام أسود الأطلس اليوم.

وعقب اتخاذ الحكم القرار باحتساب ركلة الجزاء، أظهرت الجماهير السنغالية المتواجدة في مدرجات ملعب "الأمير مولاي عبد الله"، حالة غضب كبيرة بسبب هذا القرار، حيث حاولت مجموعة من الجماهير النزول لأرضية الملعب ولكن تم منعهم، قبل أن يقوموا بإحداث حالة من الشغب في المدرج.

وكان الحكم ندالا احتسب ركلة جزاء، لصالح منتخب المغرب في الدقيقة 8+90، من عمر المباراة تصدى لها إبراهيم دياز، إلا أن الحارس السنغالي إدوارد ميندي تصدى لها ببراعة.

ونجح منتخب السنغال في التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما حقق الفوز على حساب أسود الأطلس في النهائي، بنتيجة هدف دون مقابل.

وتعد هذه المرة الثانية في التاريخ التي يتوج بها أسود التيرانجا باللقب، حيث توج باللقب في نسخة البطولة عام 2021، قبل أن يعود ويتوج به في النسخة الحالية على حساب المغرب.

أقرأ أيضًا:

"جدل تحكيمي ولقب درامي"..ملخص شوط المغرب والسنغال الثاني والإضافي في نهائي كأس أمم أفريقيا

50 سنة ليست كافية للمغرب.. السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المغرب والسنغال كأس الأمم الأفريقية منتخب السنغال نهائي أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها
أخبار مصر

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة
شئون عربية و دولية

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة
بعد القرار الجمهوري بإنشائها.. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة
أخبار مصر

بعد القرار الجمهوري بإنشائها.. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة
ياسين بونو يتوج بأفضل حارس في كأس أمم أفريقيا 2025
رياضة عربية وعالمية

ياسين بونو يتوج بأفضل حارس في كأس أمم أفريقيا 2025
"عادت إلى الحياة".. جنازة سيدة مسنة تتحول إلى عيد ميلاد في الهند
علاقات

"عادت إلى الحياة".. جنازة سيدة مسنة تتحول إلى عيد ميلاد في الهند

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها الحالي
* السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025